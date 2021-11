Vormittags spielt „Ameli In The Woods“, am Abend wartet das „Ishmael Ensemble“

Gleich zwei Bands treten am Samstag, 13. November, in der Zehntscheuer auf: In der Matinee um 11 Uhr präsentiert die Stuttgarter Sängerin und Keyboarderin Franziska Ameli Schuster ihre Band „Ameli In The Woods“ bei freiem Eintritt. Und um 20 Uhr wartet eine der spannendsten und schillerndsten Combos der pulsierenden Londoner Szene: das „Ishmael Ensemble“.

Ameli In The Woods ist das Herzensprojekt der vielseitigen Sängerin, Pianistin und Landesjazzpreisträgerin 2020 Franziska Ameli Schuster. Mit Bassist und Bruder Sebastian stand sie bereits vor vier Jahren mit der Band Seba Kapstaad auf der Zehntscheuerbühne.

Eine Sonderstellung sogar in der außergewöhnlichen Londoner Jazz-Szene nimmt das Ishmael Ensemble ein: Kaum eine andere Band begibt sich so sehr ins Spannungsfeld zwischen aktuellem UK-Jazz und elektronischer Musik. Ihre faszinierende Melange aus Club-Sounds, Trip Hop-Grooves, jazzigen Improvisationen und fast schon psychedelischen Moods katapultierte vor zwei Jahren ihr Debut „A State Of Flow“ zum Album des Monats im “Guardian„ und unzähligen Lobeshymnen. Mastermind ist der Multiinstrumentalist, Producer und DJ Pete Cunningham. Im Gepäck hat seine Band ihren aktuellen Longplayer „Visions Of Light“.

Die Konzerte finden unter den aktuellen Corona-Bedingungen statt und werden auch im Livestream übertragen. Weitere Infos und Tickets unter www.jazztime-ravensburg.de.