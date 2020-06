Vorlesungen finden bis Ende September online statt

An der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Ravensburg werden die Studierenden noch bis zum 30. September online unterrichtet, in den Gebäuden finden bis dahin keine Vorlesungen statt. Das hat die Hochschule jetzt mitgeteilt.

„Wir setzen alles daran, dass die jungen Menschen ihr Studium gut fortführen oder abschließen können“, so Rektor, Professor Herbert Dreher. Dazu gehören auch Prüfungen, die nicht online abgenommen werden können und die nun unter Einhaltung der Hygienevorgaben in den kommenden Wochen vor Ort in Ravensburg und in Friedrichshafen stattfinden. „Um unseren Studierenden größtmögliche Planungssicherheit zu geben, haben wir uns daher früh entschieden, den Präsenzvorlesungsbetrieb bis Ende September 2020 auszusetzen“, so Rektor Dreher.

Der Hygieneplan der Hochschule hat auch die Öffnung der Bibliotheken in Ravensburg und in Friedrichshafen möglich gemacht. Zudem sind dadurch in Einzelfällen auch Laborveranstaltungen möglich.

Derzeit stehen an der DHBW Ravensburg die Prüfungen an, einige seien online möglich, bei vielen sei allerdings die Präsenz vor Ort notwendig, teilt die Hochschule mit. Neben den regulär anstehenden Prüfungen sei zusätzlich ein weiterer „Jahrgang“ an Prüfungen unterzubringen – alle Prüfungen zum Phasenwechsel im März waren verschoben worden, heißt es weiter. Ermöglicht werden die Prüfungen durch den entsprechenden Hygiene- und Schutzmaßnahmenplan.

Die Umstellung auf die Online-Lehre habe bestens funktioniert, so der stellvertretende Studierendensprecher Alexander Walz. „Klar landen bei uns von der Studierendenvertretung derzeit viele Fragen von den Studis. Viele machen sich Sorgen, ob ihr Studium vielleicht verlängert wird oder weil ihr Betrieb Kurzarbeit angemeldet hat.“ Momentan sei die Lage entspannt. Das liege auch daran, dass das Online-Studium laufe und die Vorlesungen gut klappen. „Die Situation jetzt ist schon seltsam, so ohne das gewohnte Studentenleben. Unser Kurs zum Beispiel hört die Vorlesungen über ganz Deutschland verteilt“, fügt Walz hinzu. „Beachtlich ist auch, dass neben den Professoren auch unsere vielen Dozenten super mitgezogen haben bei der Umstellung auf die Online-Lehre“, ergänzt Rektor Dreher.

Viele Veranstaltungen oder Symposien wurden an der DHBW Ravensburg abgesagt. Der Infonachmittag fand dagegen digital statt. Die geplanten Absolventenbälle im November finden nicht statt. Ein studentisches Team tüftelt aber bereits an einer digitalen Variante, um die Studierenden in einem anderen Rahmen zu verabschieden.