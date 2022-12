Vorfreude auf das zukünftige Geburtshaus Ravensburg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Gemeinsam mit ein paar geladenen Leuten aus Handwerken, Politik und Region fand am Samstag, 10. Dezember, die erste Begehung des Waschhauses in Weissenau statt. Nach einer Führung durch die drei Etagen und Erläuterungen dazu von der Architektin Susanne Hutzler wurden in Kleingruppen noch weitere Informationen, Bedenken, Ideen und Motivationen für die zukünftigen Räumlichkeiten des Ravensburger Geburtshauses geteilt und diskutiert.

Die Geschäftsführung der hebammerei Ravensburg gGmbH und Vorstand des Vereins GeburtsKultur hebammerei sind dankbar für den Austausch und die Vernetzung. Im Jahr 2023 sind noch weitere Infoabende, Tag der Offenen Tür und erste Begegnungsräume für Interessierte und weitere Unterstützer geplant.

Bis dahin werden noch fleißig Spenden über die Plattform www.betterplace.org gesammelt (Schlagwort: hebmmerei) und das hebammengeleitete Geburtshaus begleitet weiterhin in der Gartenstraße 49 werdende Familien.