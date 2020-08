Vorfahrt nicht beachtet

An der Kreuzung Kapuzinerstraße/Allmandstraße sind am Sonntagvormittag zwei Autos zusammengestoßen. Nach Polizeiangaben entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von rund 9000 Euro.

Gegen 11.40 Uhr fuhr der 52-jährige Unfallverursacher mit seinem Opel auf der Allmandstraße über die Kreuzung in Richtung Schussenstraße. Dabei sah er einen von rechts kommenden Nissan zu spät. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß, bei dem niemand verletzt wurde. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt.