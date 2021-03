Sachschaden in Höhe von rund 5500 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 14.15 Uhr in der Goethestraße in Ravensburg entstanden. Das teilt die Polizei mit.

An der Kreuzung mit der Jahnstraße wollte ein 53-jähriger Nissan-Fahrer nach links in diese abbiegen und missachtete dabei den Vorrang eines entgegenkommenden 45-jährigen Audi-Fahrers.

Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde niemand verletzt.