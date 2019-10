Vorfahrt missachtet: Frontalzusammenstoß

Weil ein 51-jährige Autofahrer die Vorfahrt missachtete, kam es zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Dabei wurde eine 39-Jährige Autofahrerin leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, befuhr der Nissan-Fahrer befuhr die Bundesstraße 32 aus Richtung Wangen in Richtung Ravensburg. An der Einmündung der Kreisstraße 7985 zwischen Gullen und Knollengraben bog er nach links in die Kreisstraße in Richtung Menisreute ab. Hierbei missachtete er den Vorrang der entgegenkommenden 39-jährigen Skoda-Fahrerin, wodurch es zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Die 39-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden an dem Verkehrsunfall beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 25000 Euro. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden.