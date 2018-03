Vorfahrt missachtet – 6000 Euro Schaden

Sachschaden von rund 6000 Euro ist am Mittwoch gegen 9.10 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Jahn-/Zwergerstraße entstanden. Die 60-jährige Fahrerin eines Renault Clio war von der Jahnstraße kommend nach links in die Zwergerstraße abgebogen und hatte hierbei den Vorrang eines auf der Jahnstraße aus südlicher Richtung kommenden Autofahrers missachtet, der nach rechts in die Zwergerstraße abbiegen wollte. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge kamen nach Angaben der Polizei keine Personen zu Schaden.