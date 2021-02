Vorfahrt missachtet: 12 000 Schaden

Eine leicht verletzte Person und rund 12.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich laut Polizeibericht am Mittwoch gegen 12.30 Uhr in der Tettnanger Straße ereignet hat. Ein 34 Jahre alter Daimler-Fahrer missachtete an der Kreuzung zur Friedrichshafener Straße die Vorfahrt eines 64-jährigen Daimler-Fahrers. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde die Beifahrerin des 64-Jährigen leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Abschleppdienst kümmerte sich um die beiden Autos.