Vorfahrt in Ravensburg missachtet: zwei Leichtverletzte

Ein Totalschaden, zwei Verletzte und beträchtlicher Schaden sind das Ergebnis Vorfahrtsunfall, der sich am Dienstagmorgen an der Einmündung der Wilhelm-Gindele-Straße in die Ravensburger Straße zugetragen hat.

Wie die Polizei mitteilt, bog eine 24-jährige Audi-Fahrerin gegen 6.20 Uhr von der Wilhelm-Gindele-Straße nach links in Richtung Kasernen ab. Dabei übersah sie einen aus dieser Richtung kommenden VW-Bus und nahm ihm die Vorfahrt. Beim Zusammenstoß verletzten sich die 24-Jährige und der 44-jährige Kleinbusfahrer leicht. Der Rettungsdienst brachte beide zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, den die Polizei auf etwa 15 000 Euro schätzt. Zwei Abschleppdienste kümmerten sich um deren Bergung.