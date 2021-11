Weil eine 19-jährige Opel-Fahrerin am Montag gegen 5.30 Uhr beim Einfahren in einen Kreisverkehr in der Alten Poststraße in Ravensburg den im Kreisel fahrenden bevorrechtigten 58-jährigen Fahrer eines Renaults übersehen hat, kam es zur Kollision. das teilt die Polizei mit.

Der entstandene Sachschaden beträgt ungefähr 4000 Euro. Beide Fahrer blieben unverletzt.