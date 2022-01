Schaden von etwa 8000 Euro dürfte bei dem Zusammenstoß zweier Autos am Mittwochnachmittag in der Gottlieb-Daimler-Straße in Ravensburg entstanden sein. Das teilt die Polizei mit.

Ein 26 Jahre alter Mazdafahrer übersah demnach beim Ausfahren aus einem Parkplatz einen 41-Jährigen, der mit seinem BMW die Straße entlangfuhr. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.