Vorfahrt genommen: 9000 Euro Schaden

Bei einem Vorfahrtsunfall sind laut Bericht der Polizei am Montagnachmittag bei Taldorf zwei Beteiligte leicht verletzt worden. Kurz vor 17 Uhr fuhr der Unfallverursacher mit seinem Skoda von Adelsreute in Richtung Weiherhof und dann an die Kreuzung des Gemeindevebindungsweges mit den beiden Kreisstraße 7978 und 7979. An der Kreuzung nahm er einem aus Richtung Taldorf kommenden Mercedes die Vorfahrt. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Der Unfallverursacher und ein Mitfahrer zogen sich bei der Kollision leichtere Verletzungen zu. Beide Autos blieben fahrbereit. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 9000 Euro.