Vorfahrt genommen: 8000 Euro Schaden

An der Einmündung der Rechenwiesenstraße in die Brühlstraße hat am Dienstagnachmittag eine Autofahrerin die Vorfahrt nicht beachtet.

Die 25-Jährige bog laut Polizeibericht gegen 16.45 Uhr von der Rechenwiesenstraße nach links in die Brühlstraße ab, ohne die Vorfahrt eines aus Richtung Meersburger Straße kommenden Kleinbusses zu beachten.

An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von jeweils circa 4000 Euro. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.