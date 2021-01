Vorfahrt auf B 30 bei Untereschach missachtet: 5000 Euro Schaden

Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Montag gegen 17 Uhr auf der B 30 auf Höhe der Abfahrt Untereschach ereignete. Eine 51-jährige Volvo-Fahrerin befuhr die Bundesstraße laut Polizeibericht in Richtung Friedrichshafen und wollte diese zunächst an der Abfahrt Untereschach verlassen. Dir entschied sich jedoch anders und fuhr geradeaus weiter. Dies erkannte ein 26-jähriger Audi-Fahrer zu spät, fuhr in den Kreuzungsbereich ein und stieß mit dem Volvo der vorfahrtsberechtigten 51-Jährigen zusammen.