Vorerst letzter Projektaufruf für LEADER-Projekte im Mittleren Oberschwaben

Ab sofort läuft der 12. Projektaufruf der LEADER-Aktionsgruppe Mittleres Oberschwaben. Im Projektaufruf stehen insgesamt rund 500 000 Euro EU-Mittel sowie zusätzliche Landesmittel zur Verfügung, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Mit den Geldern werden Projekte bezuschusst, die zur Stärkung des ländlichen Raums im Mittleren Oberschwaben beitragen. Die aktuelle Übergangsperiode von LEADER läuft noch bis Ende 2022.

Privatpersonen, Unternehmen, Vereine, Institutionen und Kommunen sind bis 13. Oktober dazu aufgerufen, ihre Projektideen einzureichen. Eine Grundvoraussetzung ist, dass die Projekte im Aktionsgebiet umgesetzt werden. Zur Region Mittleres Oberschwaben zählen die Gemeinden des GVV Altshausen, Aulendorf, Bad Waldsee, Bergatreute, Fronreute, Horgenzell, Wilhelmsdorf, Wolpertswende, Bad Saulgau, Illmensee, Ostrach, Bad Schussenried, Eberhardzell, Hochdorf und Ingoldingen.

Gefördert werden können Vorhaben, die zur Investition in touristische Angebote der Region, in Existenzgründungen mit der Schaffung von Arbeitsplätzen oder zur Stärkung von Kleinunternehmen beitragen. Auch Ideen zur gewerblichen Nutzung von Gebäudebeständen oder zur Stärkung der Grund- und Nahversorgung in der Region sind denkbar. Ebenfalls möglich sind gemeinnützige Projekte, die der Dorfgestaltung und Dorfentwicklung dienen und einen Mehrwert für die gesamte Region schaffen.

Grundvoraussetzung für eine Förderung aus LEADER für die Jahre 2021 und 2022 ist eine hinreichende Projektreife. Das Projekt soll deshalb bereits zum Zeitpunkt der Beschlussfassung in der LEADER-Aktionsgruppe konzeptionell soweit fortgeschritten sein, dass unmittelbar nach einer Förderzusage durch die Aktionsgruppe eine Antragstellung bei der zuständigen Bewilligungsbehörde möglich ist.

Es wird seitens der Aktionsgruppe darauf hingewiesen, dass die mit diesem Aufruf zu vergebenden EU-Mittel aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums für die Jahre 2021 und 2022 derzeit noch nicht zur Verfügung stehen. Deshalb beschließt die Aktionsgruppe in der Auswahlrunde am 23. November, ohne über eigene Fördermittel zu verfügen. Sie wird jedoch nach der Auswahlentscheidung alle positiv beschlossenen Vorhaben dem Land vorlegen und zur Bewilligung vorschlagen.

Der Verein Regionalentwicklung Mittleres Oberschwaben e. V. bietet zwei weitere Sprechtage für eine unverbindliche Beratung an. Am Donnerstag, 16. September, und am Mittwoch, 22. September, in der REMO-Geschäftsstelle in Altshausen jeweils von 15 bis 18 Uhr. Um eine Voranmeldung mit kurzer Projektskizze wird gebeten. Weitere Informationen zum zwölften Projektaufruf unter www.re-mo.org in der Rubrik LEADER-Förderung. Ansprechpartner der Geschäftsstelle: Lena Schuttkowski und Laura Ditze, Telefon: 07584 / 92 37 180 oder -181 sowie E-Mail: info@re-mo.org