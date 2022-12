Vorerst letzte Silvesterparty im Kesselhaus

Seit einigen Jahren wird das Ravensburger Kesselhaus in der Parkstraße 56 (ehemalige Parkettfabrik) als Partylocation genutzt. Wie es mit dem charismatischen Backsteingebäude weitergeht, bleibt offen, da Besitzer Schuhbauer den Betrieb eingestellt hat und die Liegenschaft verkaufen wird. An Silvester, 31. Dezember, wird hier jedenfalls vorerst zum letzten Mal das Tanzbein geschwungen.

Die bekannten Ravensburger DJs Sedat (Gonzales, WLZ, Kantine), Frank Hellmond (Dreiton), Helge Frerikson (Galerie Kurzweil) und Andreas Reck (RIVA Bar) werden von 22 bis 5 Uhr groovigen House-Sound auflegen. Neben einer Cocktailbar erwartet die Gäste im Außenbereich ein Foodtruck. Tickets können für 15 Euro in der RIVA Bar, Kirchstraße 21 in Ravensburg, Telefon 0751/3591833, und an der Abendkasse erworben werden. Es gibt keinen besonderen Dresscode, der Einlass ist ab circa 25 Jahren.