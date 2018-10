Vorderrad löst sich während der Fahrt und prallt in Gegenverkehr.

Ein Vorderrad eines Autos hat sich am Dienstag, gegen 7 Uhr, während der Fahrt selbstständig gemacht und einen Unfall verursacht, teilt die Polizei mit. Zwischen Hübscher und blauem Haus in der Ravensburger Weststadt löste sich das linke Vorderrad einer 24-Jährigen und prallte in den VW einer entgegenkommenden 38-Jährigen. Ob die Radmuttern am Vorderrad beim Reifenwechsel nicht richtig angezogen worden waren oder diese jemand mutwillig löste, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Es entstand rund 5000 Euro Sachschaden. Zeugen werden gebeten, bei der Polizei in Ravensburg unter Telefon 0751 / 8033333 anzurufen.