Vorbild als Ärztin und Förderin sozialer Projekte

Selten ist in Ravensburg eine Persönlichkeit gestorben, der so zu Herzen gehende Nachrufe gewidmet worden sind wie der Ärztin und uneigennützigen Förderin zahlreicher sozialer Projekte Margarethe Mayr. Diese letzte Ehre, die der nach schwerer Krankheit fast 97-jährig verschiedenen Medizinerin erwiesen wurde, von der Stadt Ravensburg, dem Heilig-Geist-Spital, der Stiftung Bruderhaus und dem Seniorentreff, war hochverdient.

Es gibt noch heute viele Patienten, die diese Hausärztin, die immer für sie da war, in bester Erinnerung haben, auch als Seelentrösterin in schwierigen Lebenslagen. Ihr Beruf war ihr Berufung. Geboren in Ravensburg als Tochter eines Forstbeamten, war sie mit ihrem Zwillingsbruder unbeschwert auf der Schwäbischen Alb aufgewachsen. Später zog die Familie nach Rottweil. Der Tod ihres Zwillingsbruders nach schwerer Krankheit im Krieg veranlasste sie Medizin zu studieren. Sie half in einem Lazarett Verwundete zu pflegen.

SZ-Nothilfe beraten

Seit ihrem Vater die Erschießung durch die Nazis drohte, wozu es glücklicherweise dann doch nicht kam, war sie politisch stark interessiert, bis an ihr Lebensende. Nach dem Krieg arbeitete sie als Ärztin im Krankenhaus in Konstanz und später in Ravensburg, nachdem die Familie hierher zurückgekehrt war. In der Seestraße machte sie sich selbständig, siedelte mit ihrer Praxis später in die Federburgstraße um. Fluktuation bei ihren Praxismitarbeiterinnen gab es nicht. Es spricht für diese bescheidene, gütige Frau, dass diese ihr alle jahrzehntelang die Treue hielten.

„Mit großer Freude unterstützte sie besonders Projekte für Senioren, für die Umwelt, für günstiges Wohnen und Vieles mehr“, hieß es im Nachruf des Heilig-Geist-Spitals und der Bruderhaus-Stiftung. Auch nach ihrer Pensionierung war sie ehrenamtlich auf den Stationen der Geriatrie im Einsatz, bewies außerdem großes Engagement im Vorstand des Seniorentreffs, wo sie die Hörzeitung für Sehbehinderte mitgestaltete. Bei der SZ-Nothilfe, zu deren Mitgliedern sie früher gehörte, war ihr Rat gefragt. Die Sanierung der Spital-Kapelle förderte sie finanziell in erheblichem Umfang, so wie auch andere gemeinnützige Vorhaben, ohne das an die große Glocke zu hängen. Geprägt durch einen tiefen Glauben, war es ihr Zeitlebens ein Bedürfnis und eine Freude, Menschen in Not zu helfen und mit ihrem Gespür für soziale Nöte nach Kräften für Abhilfe zu sorgen.