Vorbereitungen zur Instandsetzung einer Lärmschutzwand in Ravensburg gestartet

Die Vorbereitungen zur Instandsetzung einer Lärmschutzwand an der Bundesstraße 33 vom Schussentalviadukt bis zur Einmündung Jahnstraße in Ravensburg sind seit gut einer Woche in Gang. Wie das Regierungspräsidium Tübingen mitteilt, werden die Arbeiten zur Instandsetzung bis voraussichtlich Freitag, 22. Oktober, dauern.

Auf einer Länge von etwa 100 Metern werden die alten Holzlärmschutzelemente durch Aluminiumkassetten ersetzt. Vorab wird der geschädigte Betonsockel saniert und die Stahlpfosten mit einem neuen Korrosionsschutz versehen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 170 000 Euro und werden vom Bund getragen. Das Regierungspräsidium Tübingen bittet Anlieger und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für mögliche Beeinträchtigungen. Informationen über die Verkehrsbeschränkungen gibt es unter www.verkehrsinfo-bw.de.