Vorbereitungen für Wohnbau in der Weststadt beginnen

Die Realisierung des im vergangenen Jahr vom Gemeinderat beschlossenen Bebauungsplans „Meersburger Straße/Absenreuter Weg“ beginnt, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Der Bau- und Sparverein Ravensburg errichtet dort eine Wohnbebauung mit 103 Mietwohnungen und zwei Gewerbeeinheiten. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, handelt es sich dabei um Wohnungsbau im Rahmen des „Bündnisses für bezahlbaren Wohnraum“, wonach bei Bauprojekten mit mehr als zehn Wohneinheiten, 20 Prozent der Wohnfläche mindestens 14 Prozent unter der ortsüblichen Vergleichsmiete angeboten werden müssen, und zwar für einen Zeitraum von 15 Jahren.

Im Zuge der Wohnbebauung werden laut Pressetext Baumfällungen an der Meersburger Straße erforderlich. Insgesamt müssen nach den Festsetzungen des Bebauungsplans neun Platanen und zwei Linden den Baukörpern weichen, Ersatzpflanzungen sind allerdings vorgesehen: 18 junge Bäume, unter anderem wieder Platanen und Linden, und etliche Großgehölze sollen später gepflanzt werden. Die Arbeiten werden voraussichtlich am Mittwoch und Donnerstag, 27. und 28. Februar, stattfinden. Im April beginnen dann die Erschließungsarbeiten in diesem Bereich.