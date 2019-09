Vorbereitungen für Oberschwabenschau laufen

Noch ist es ruhig rund um die Oberschwabenhalle, aber hinter den Kulissen geht es zu wie im Bienenstock. Denn bald ist wieder Oberschwabenschau: Am Samstag, 12. Oktober geht es los, bis Sonntag, 20. Oktober läuft die Messe. 17 Messehallen und rund 600 ganz unterschiedliche Aussteller sorgen dafür, dass es auf der Landwirtschafts- und Verbrauchermesse vieles zu entdecken gibt, teilte der Veranstalter mit. Thomas Pomorin aus Steibis eröffnet ein neu geschaffenes Bierzelt mit großem Biergarten und Allgäuer Flair. Es liegt direkt vor der Oberschwabenhalle im Süden des Geländes. Gäste und Aussteller können dort abends gemütlich zusammensitzen, wenn die Messehallen bereits geschlossen haben.

„Die Gäste sollen sich wohlfühlen bei uns auf dem Gelände. Wir freuen uns, wenn alle sich gut unterhalten, viel erleben und lange bleiben“, so Messeleiter Stephan Drescher laut Pressemitteilung. Dafür wurden für die 52. Oberschwabenschau ein paar Stellschrauben gedreht, damit es noch gemütlicher wird. Überall auf dem Gelände werden Sitzbänke verteilt, besonders bequeme Modelle der Manufaktur Bahu aus Schlier. Das Rahmenprogramm wurde ausgeweitet, damit es noch mehr Gäste anspricht. Und der neue Biergarten Farny Musikalm soll Besucher dazu einladen, ihren Abend auf dem Messegelände ausklingen zu lassen.

„Die Messe macht um 18 Uhr Feierabend. Bislang sind um 18 Uhr auch alle Lichter ausgegangen“, so Drescher. „Das ändern wir jetzt. Die Messe schließt zwar weiterhin um sechs, aber wer mag, kann gern länger bleiben. Das Gelände rund ums neue Bierzelt bleibt bis 20 Uhr geöffnet. Für unsere Aussteller bietet sich das ebenfalls an, für ein Feierabend-Getränk. Ebenso für alle Nachbarn und Ravensburger.“ Die Farny Musikalm ist ab 17 Uhr auch von außen zugänglich, ohne Messe-Ticket.

Der richtige Mix

Drumherum bietet die Oberschwabenschau laut Pressemitteilung das, was das Publikum und die vielen Stammgäste von der Landwirtschafts- und Verbrauchermesse erwarten: einen bunten Mix aus Vertrautem und Überraschendem, Bewährtem und Neuem. Das Messe-Team um Stephan Drescher erwartet an neun Messetagen über 90 000 Besucher. Viele kommen aus der näheren Umgebung und Oberschwaben, andere reisen von der Alb und aus dem Allgäu an.

Verbraucher finden viel Nützliches für ihren Alltag: rund um Hausbau und Sanierung, Ernährung und Hauswirtschaft, Energie und Mobilität. Die Aussteller kommen aus dem In- und Ausland, aus ganz Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien und Indien. Die etwa 600 Messestände sind quasi ausgebucht. Unter den neuen Ausstellern ist dieses Jahr der Spielwaren-Hersteller Ravensburger. Auch die Molkerei Omira, im Vorjahr nicht auf der Messe, ist dieses Jahr wieder mit dabei.

Ein neues Konzept begegnet den Messebesuchern in Halle 2 direkt hinter der Oberschwabenhalle, in der Themenhalle über Ravensburg, die im Jubiläumsjahr 2017 geschaffen wurde. Dieses Jahr werden dort erstmals Aktionstage zu Themen wie Sport, Musik und Umwelt organisiert. Statt einer Bühne wird mitten in der Halle eine Aktionsfläche eingerichtet, wo Ravensburger Gruppen und Vereine auftreten werden.

Agrarfachtag

Gezielt ausgebaut hat man die Angebote fürs Fachpublikum. Das zeigt besonders der Agrarfachtag am Mittwoch, 16. Oktober. Der Fachtag wurde im Vorjahr das erste Mal organisiert, es gab Vorträge, Workshops, Vorführungen und Referate. „Diese Plattform kam 2018 gut an. Natürlich knüpfen wir daran an“, so Drescher. Diesmal werden es rund 50 Einzelveranstaltungen sein. Am Agrarfachtag wird es um aktuelle Trends und Entwicklungen gehen, um Fachwissen, nützliche Produkte und Dienstleistungen. „Viele nutzen den Tag, um sich mit den Kollegen auszutauschen“, so der Messechef. „Man verabredet sich, fachsimpelt und teilt Erfahrungen.“

Zu den Traditionen der Messe gehören außerdem drei Konzerte. Am 19. Oktober ist der Eintritt frei, für die anderen beiden Konzerte gibt es die Tickets bereits im Vorverkauf.