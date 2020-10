Vorarlberger „retten“ ehemalige Schollglas-Abteilung

Die ehemalige Abteilung der Schollglas in Ravensburg hat einen neuen Besitzer. Bereits zum 1. Juli hat das Vorarlberger Unternehmen glasVision aus Dornbirn eine neue Niederlassung in Ravensburg unter dem Namen visionGlas eröffnet und dabei die ehemalige Abteilung Dusch-Glas des aufgelösten Ravensburger Standorts der Schollglas Technik weitgehend übernommen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Im April diesen Jahres war bekannt geworden, dass die Jobs von mehr als 100 Mitarbeitern der Schollglas in Ravensburg in Gefahr waren, weil die Firma mit Sitz in Barsinghausen bei Hannover den Standort schließen wird. Der Produzent von Isolier- und Sicherheitsglas hatte 2015 den Traditionsbetrieb Glas Blessing in der Robert-Bosch-Straße übernommen.

Mit der Betriebsstätte in Ravensburg wolle der neue Besitzer nun seinen Kundenstamm in der Grenzregion Vorarlberg, Bodenseeraum und Süddeutschland erweitern, heißt es weiter. „Für uns ist das ein echter Glücksfall – wir haben in der Vergangenheit bereits seit vielen Jahren mit glasVision gut und erfolgreich zusammengearbeitet“, bestätigt der Leiter des neuen Standorts, Roland Schweizer, der zuvor die Abteilung Dusch-Glas des Schollglass Technik-Standorts Ravensburg geleitet hat. Über die „Rettung“ eines Großteils seiner Mannschaft sei auch persönlich sehr froh.

Als man im März sehr überraschend von der Schließung des Standorts erfahren habe, habe man sich umgehend um eine Lösung für die Abteilung bemüht. „Ab dem Zeitpunkt, als glasVision davon erfahren hat, ging alles sehr schnell: Im Sommer konnten wir bereits gemeinsam wieder loslegen“, berichtet Schweizer.