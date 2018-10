Vor Gericht: Mörder nennt Grund für seine Flucht aus der Haft

Am Landgericht Ravensburg hat am Mittwoch der Prozess gegen jenen Mann begonnen, der seit 1997 eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes absitzt und im Dezember des vergangenen Jahres einen begleiteten Ausgang am Bodensee zur Flucht genutzt hat. In Friedrichshafen soll er danach zwei Frauen angegriffen haben. Angeklagt ist der 43-Jährige wegen schweren Raubes und räuberischen Angriffs, jeweils mit versuchter räuberischer Erpressung.

Der Häftling stand kurz vor einem Prüftermin, bei dem es um die Frage gehen sollte, ob er auf Bewährung vorzeitig aus der Haft entlassen werden kann. Dennoch nutzte er einen Familienbesuch in Friedrichshafen, um seinen Begleitern von der Justizvollzugsanstalt Heilbronn zu entkommen.

Angeklagter: Eifersucht als Auslöser

Es war offenbar eine zerbrochene Liebe, die den 43-Jährigen dazu veranlasst hat, den begleiteten Ausgang zur Flucht zu nutzen. In Friedrichshafen traf er am 14. Dezember 2017 nicht nur seine Mutter, sondern auch jene Studentin der Filmakademie Ludwigsburg, in die er sich zu Beginn des Jahres während Dreharbeiten im offenen Vollzug verliebt und mit der er kurz später eine Beziehung eingegangen war.

Sie soll es auch gewesen sein, die ihn dazu ermuntert habe, einen Antrag auf vorzeitige Entlassung aus der Haft zu stellen. Über diesen sollte wenige Wochen später entschieden werden, doch für den Angeklagten war bereits klar, dass er mit seiner Freundin dann nicht mehr zusammen sein würde. Sie habe ihn von Anfang an betrogen, drei Tage vor dem Treffen in Friedrichshafen habe sie ihm mitgeteilt, dass sie eine neue Partnerschaft eingegangen sei, berichtete er vor Gericht. Als seine Mutter dann in Friedrichshafen vor dem Zeppelin Museum ein „Heile Welt“-Foto von ihm und seiner Noch-Freundin habe machen wollen, habe es „Klack“ in seinem Kopf gemacht. Als er kurz darauf im Restaurant des Museums zur Toilette gegangen sei, habe er einen günstigen Augenblick genutzt, den beiden Justizbeamten, die ihn begleiteten, zu entwischen. „Ich dachte mir: Jetzt oder nie. Tschüssikowski.“

Straftaten auf der Flucht

Drei Tage später nahm ihn die Polizei in einem Gebäude des Klinikums Friedrichshafen wieder fest. In der Zwischenzeit soll er erneut straffällig geworden sein.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, am 17. Dezember 2017 im Keller eines Wohngebäudes beim Klinikum eine Bewohnerin überfallen zu haben. Er soll versucht haben, die Frau mit einem Seil zu strangulieren und ihren Kopf gegen einen Holzverschlag und eine Betonwand geschlagen haben. Außerdem soll er sein Opfer mit einem Küchenmesser bedroht und die Herausgabe einer Kreditkarte samt Geheimzahl gefordert haben. Die Frau konnte sich letztlich in ihre Wohnung retten.

Im Bereich des Ärztehauses soll der Angeklagte dann versucht haben, das Auto einer Frau zu kapern, die gerade am Ausparken war. Er soll die Beifahrertüre aufgerissen und die Frau mit einer Glasflasche bedroht und sie aufgefordert haben, mit ihm loszufahren. Als die Frau versuchte zu flüchten, soll er sie am Oberarm gepackt haben.

