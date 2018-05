Vor 300 Jahren eskalierte die Finanzkrise

Ist die Schuldenlast der Reichsstadt Ravensburg als Folge des Dreißigjährigen Krieges bereits in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhundert drückend gewesen, so ließ der Spanische Erbfolgekrieg (1701-1714) die Lage eskalieren.

Im Laufe dieses europäischen Großkonflikts musste die Stadt mit ihren damals lediglich etwas mehr als 3000 Einwohnern im Rahmen des Schwäbischen Kreises ein knapp 50 Mann starkes Truppenkontingent stellen und die Torwachen personell erheblich verstärken, vor allem aber hatte sie im Frühjahr 1703 zeitweilig bis zu 1100 Soldaten der vorrückenden und verbündeten französischen und bayerischen Streitkräfte sowie von Oktober 1703 bis April 1704 zwei Bataillone sächsischer und polnischer Truppen aufzunehmen.

Schließlich folgten bis Kriegsende immer wieder kaiserliche Truppenteile, die auf ihren Durchzügen in der Stadt Quartier bezogen; während die Soldaten in den Zunft- und Bürgerhäusern untergebracht wurden, logierten die Offiziere in den Gasthäusern. All diese Einquartierungen waren von teils horrenden Geld- und Proviantforderungen begleitet, welche die Stadtkasse naturgemäß vor immer größere Probleme stellten. Es zeigte sich nun immer deutlicher, dass die Finanzverwaltung der Reichsstadt seit Langem schwere Mängel aufwies; von den einzelnen Ämtern wurden keine Rechnungen gelegt, die zahlreichen bestehenden Einzelkassen verhinderten eine stetige Kontrolle und Übersicht wie auch die Aufstellung eines einheitlichen Finanzplanes.

Aufgrund dieser Zersplitterung bestanden zahlreiche Ämter, deren Inhaber besoldet werden mussten. Die in Ravensburg festgeschriebene konfessionelle Parität komplizierte in dieser Hinsicht die Lage noch, da sie zu zahlreichen Doppelbesetzungen und weiteren finanziellen Belastungen führte. Um es mit den pointierten Worten des früh verstorbenen Tübinger Historikers Volker Press zu sagen: „Die Versuchung zur egoistischen Ausbeutung der städtischen Ressourcen wurde immer größer.“

Zu einer durchgreifenden Reform aus eigener Kraft zeigte sich die damals von inneren Spannungen geprägte Reichsstadt nicht in der Lage. Schließlich eskalierte die Finanzkrise: Die Zinsen konnten nicht mehr bezahlt werden, die Gläubiger drängten auf die Rückzahlung ihrer Darlehen, was angesichts der gleichbleibenden und – trotz aller hektischen Versuche der „Geldbeschaffung“ – ziemlich geringen kommunalen Einnahmen unmöglich war. Auch die Gehälter und Löhne der städtischen Angestellten konnten teils nicht mehr ausbezahlt werden, kurzum, der finanzielle Zusammenbruch stand bevor.

In dieser Notlage wandte man sich im März 1718 an den obersten Stadtherrn, Kaiser Karl VI. Angesichts der großen Schuldenlast der Reichsstadt „und dahero Entstehende Haupt-Trangsaale und beförchtenden Zerfall Ihres Stattwesens“ schaltete das Reichsoberhaupt die beiden Kreisausschreibenden Fürsten des Schwäbischen Kreises ein, den Herzog von Württemberg und den Fürstbischof von Konstanz. Sie bildeten nun eine Kaiserliche Kommission, bestehend aus dem Geheimen Rat der Stadt Konstanz, Johann Adolf von Freußberg, und dem württembergischen Regierungsrat und Hofgerichtsassessor Heinrich Martin Burkhardt aus Stuttgart.

Zunächst leistete jedoch eine Deputation, der neben patrizischen Ravensburger Amtsträgern und bürgerschaftlichen Vertretern aus Gericht und Großem Rat auch zwei erfahrene Juristen aus den Städten Lindau und Waldsee angehörten, mit der Ermittlung der Aktiv- und Passivstände der einzelnen Kassen wichtige Vorarbeiten. Sie kam zu dem Ergebnis, dass im Gesamthaushalt den jährlichen Ausgaben in Höhe von 27 000 Gulden (davon 8000 Gulden laufende Zinszahlungen und 7000 Gulden für Gehälter) Einnahmen von lediglich 17 000 Gulden gegenüberstanden.

Eine Kasse für alles

Die mit weitgehenden Befugnissen ausgestattete Kommission traf im August 1719 in Ravensburg ein und machte sich an die Arbeit. Sie ermittelte einen Gesamtschuldenstand in Höhe von 375 607 Gulden, wozu noch 206 734 Gulden aufgelaufener Zins und ein jährlicher Ausgabenbedarf von 34 218 Gulden kamen. Als zentrale Neuerung führte die Kommission ein Rentamt ein, in dem alle Zweige der Finanzverwaltung zusammengefasst wurden. Für alle städtischen Einnahmen und Ausgaben sollte künftig nur noch eine einzige Kasse zuständig sein, daneben lediglich noch ein „Quartieramt“ für Reichs- und Kreisabgaben und für Abgaben in Kriegs- und Besatzungszeiten Bestand haben.

Die Patrizier – von großen Teilen der Bürgerschaft mit dem Vorwurf der mangelhaften Amtsführung und Misswirtschaft konfrontiert – verloren einen Teil ihrer Privilegien, denn die Kommission bestimmte, dass die beiden Rentamtsverwalter aus den Reihen der Bürgerschaft („Gemeinde“) kommen sollten (der Parität entsprechend einer katholisch, einer evangelisch); in diesem Kreis waren eher als beim Patriziat die in Geldangelegenheiten erfahrenen Berufsgruppen wie Kaufleute zu finden, die man für eine professionelle Leitung des neuen Amtes im Blick hatte.

An der sich nun langsam, aber stetig bessernden Finanzlage hatte die Einführung eines zentralen Rentamtes mit größerer Übersichtlichkeit, wirksamer Kontrolle sowie pünktlicher und vollständiger Einziehung der Einnahmen großen Anteil. Neben Erleichterungen und Moratorien bei der Schuldentilgung, einer Ermäßigung der Abgaben an das Reich und den Schwäbischen Kreis sowie weiteren Anordnungen der Kommission, etwa in der Zoll- und Steuerpolitik, trugen auch die politisch nun ruhigeren Zeiten ihren Teil zur einsetzenden Erholung bei, die erst durch die 1792 beginnenden Revolutionskriege zunichtegemacht wurde.

Wie der frühere Ravensburger Stadtarchivar Alfons Dreher herausgearbeitet hat, gelang es den beiden bürgerlichen Rentamtsverwaltern David Dorner und Johann Jakob Zeller schon 1723, in ihrer Kasse Einnahmen und Ausgaben ins Gleichgewicht zu bringen. Daneben waren von der Kommission 1719 aber auch bislang strittige Wahlen und Besoldungsfragen geklärt und einige andere, im Argen liegende Verwaltungsbereiche reformiert worden. So legte eine neue Ratsordnung unter anderem feste Sitzungszeiten, Strafgelder für unentschuldigt fehlende Ratsmitglieder, Maßnahmen zur Herstellung größerer Disziplin während der bislang oft chaotisch verlaufenen Sitzungen (Rednerliste) und eine bessere Protokollführung fest.

Die in den noblen Gasthöfen „Zum Goldenen Lamm“ und „Dreikönig“ untergebrachten Kommissäre gingen bis zur Abreise im Dezember 1719 ihren Aufgaben nach. Zunächst standen für die Stadtväter jedoch nicht die heilsamen mittel- und längerfristigen Folgen ihrer Tätigkeit im Vordergrund, sondern vielmehr die zunächst als hart empfundenen Eingriffe und die Summe in Höhe von 3329 Gulden und 41 Kreuzern, die die Kommission an Spesen gekostet hatte. Der letzte Eintrag im Ratsprotokoll des Jahres 1719 lautet denn auch: „Behüte der liebe Gott Jede Stadt vor Commissionen“.