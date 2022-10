Von Saftpresse bis Kuh-Massage: Was es auf der Oberschwabenschau alles zu sehen gibt

Hurra, endlich wieder Oberschwabenschau. Zweimal ist die beliebte Messe wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Seit Samstagmorgen strömen die Besucher nun wieder in großen Scharen auf das Messegelände neben der Oberschwabenhalle.

Ob Landwirtschaft, Bauen, Haushalt, Unterhaltung oder Gastronomie: Das Angebot der rund 600 Aussteller ist vielfältig wie eh und je. Die Veranstalter rechnen während der neun Messetage mit rund 100 000 Besuchern.

Saftpressen, Bürsten, Zimmer-Springbrunnen, Lastenräder, Teigrührgeräte, Ausstecherle, dampfende Bügeleisen und wärmeverströmende Infrarotheizungen: Die Messebesucher lassen sich von Stand zu Stand treiben, kosten mal hier, verfolgen mal dort eine Vorführung und lassen sich überall gern beraten. Dabei finden sich interessante Ergänzungen für den eigenen Haushalt ebenso wie neue Ideen für das geplante Bauprojekt.

Wo letzte Wünsche erfüllt werden

Mittendrin im Trubel in Halle vier informiert der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) über sein Projekt Wünschewagen. Einmal noch ins eigene Zuhause, ein letztes Mal die Lieblingsband erleben, einmal noch ins Fußball-Stadion: Die Herzenswünsche in der allerletzten Lebensphase sind oft schwer zu erfüllen. Schwerstkranke können meist nur liegend transportiert werden und brauchen unterwegs intensive pflegerische Betreuung.

Für solche Fälle hat der ASB bundesweit 24 Wünschewagen im Einsatz. Für die Gäste sind die Fahrten kostenfrei. Die begleitenden Teams arbeiten ehrenamtlich, finanziert wird das Projekt über Spenden und Mitgliedsbeiträge.

Gutes Essen gab es auch auf der Oberschwabenschau. (Foto: Felix Kaestle) Zahlreiche Besucher strömten am Samstag auf die Oberschwabenschau in Ravensburg. (Foto: Felix Kaestle) Lebensmittel aus der Region auf der Oberschwabenschau. (Foto: Felix Kaestle) Aussteller durften auf der Oberschwabenschau ihre Produkte präsentieren. (Foto: Felix Kaestle) Streicheleinheit für einen Esel. (Foto: Felix Kaestle) Die Oberschwabenschau in Ravensburg beginnt mit Musik. (Foto: Felix Kaestle) Bundesagrarminister Cem Özdemir hat nach zwei Jahren Pandemiepause die große Verbrauchermesse in Ravensburg eröffnet. (Foto: Felix Kaestle) Zur Oberschwabenschau kamen auch prominente Gäste. (Foto: Felix Kaestle) Oberbürgermeister Daniel Rapp (CDU) stellte seine Ideen für die Zukunft von Ravensburg vor. (Foto: Felix Kaestle) Besucher müssen auf der Oberschwabenschau nicht hungern. (Foto: Felix Kaestle) Agrarminister Cem Özdemir besucht die Küche der Oberschwabenschau. (Foto: Felix Kaestle) Die Oberschwabenschau läuft noch bis zum 23. Oktober. (Foto: Felix Kaestle) 1 von 1

In der Schauküche des Bauernhausmuseums in Halle fünf gibt es „Zogene Kiachle“, ein traditionelles süßes Mittagessen der schwäbischen Küche. Nebenher wirbt das Museum für Ausflüge nach Wolfegg: Beim Holztag zeigen demnächst Vertreter alter Handwerksberufe ihr Können, im November gibt es eine traditionelle Hausschlachtung mitzuerleben.

Nebelspray und Hagelschutz für Pflanzen

Moderne Formen des Gartenbaus gibt es an einem Stand mit Hochbeeten zu sehen: Die Pflanzwanne mit Rollen an den Füßen hat einen Wasservorratsbehälter und einen Deckel zum Schutz vor Tieren und Hagel. Jungpflanzen können per Nebelspray schonend befeuchtet werden.

Wer mehr über Hochbeete und umweltbewusstes Gärtnern wissen will, ist am Stand des Ernährungszentrums Bodensee-Oberschwaben in Halle neun richtig. Informationen gibt es auch zu allen Fragen rund um Küche und Lebensmittel.

Im Tierzelt lässt sich eine Kuh von rotierenden Bürsten massieren. (Foto: Elke Oberländer)

Am Stand daneben sind Glasschalen zu sehen mit frischen grünen Torfmoosen und mit brauner Torferde, die aus solchen Moosen entstanden ist. Sie stehen für die oberschwäbische Moorlandschaft, die vielleicht bald im Mittelpunkt eines Biosphärengebiets steht, erklärt Lisa Polak. Sie ist Mitglied des Teams, das die Informationsphase dazu in den drei Landkreisen Sigmaringen, Biberach und Ravensburg begleitet.

Nussecken aus Omas Kochbuch

Teil des Biosphärengebiets wäre eine Zone, in der die Menschen vor Ort naturschonende und biodiversitätsfördernde Projekte entwickeln. Dazu passen die Regiomaten, die Stefan Stüwer in Halle neun zeigt: 24-Stunden-Hofläden mit Kühlung, Bezahlsystem und automatischer Warenausgabe.

Rund 5500 solcher Automaten sind bereits in ganz Deutschland mit regionalen Produkten im Betrieb, berichtet Stüwer. Und die Nachfrage sei immer noch groß. Besonders junge Landwirte und Metzger würden sich für diese Art der Vermarktung interessieren.

Bei den jungen Leuten würde der Verkaufsautomat oft große Kreativität wecken. „Vor allem die Mädels in der Landwirtschaft, die haben richtig Power“, sagt Stüwer. „Die holen das Kochbuch der Oma raus und backen Nussecken oder kochen Tomatensoße.“

Stüwer berichtet auch von Winzern, die in ihren Regiomaten zusätzlich zur Weinflasche noch Korkenzieher, Speck, Käse und Brot anbieten. Nach seiner Erfahrung schätzen viele Verbraucher diese Einkaufsmöglichkeit auch deshalb, weil es schneller geht, als wenn sie eine Runde durch den Supermarkt drehen.

„Guck mal die Kuh, die putzt sich!“

Die neue landwirtschaftliche Fachmesse Agraria öffnet zwar erst am Mittwoch ihre Türen. Aber im Freigelände der Oberschwabenschau sind schon jetzt Traktoren zu sehen. Das Tierzelt ist zwar nicht so reichhaltig bestückt wie in früheren Jahren, ist aber nach wie vor für viele Besucher der Höhepunkt der Messe.

Gleich am Eingang wundern sich viele über ein Schild, auf dem es heißt: „Pferde können beißen! Deshalb nicht durch das Gitter fassen.“ Tatsächlich halten die Besucher Abstand vom Gatter. Weiter hinten ruft eine Frau: „Guck mal die Kuh, die putzt sich!“ Fasziniert beobachten mehrere Familien, wie das Tier sich offenbar mit Genuss von rotierenden Bürsten massieren lässt.