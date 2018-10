Von Ravensburg in die weite Welt der Spitzengastronomie

Lehr- und Wanderjahre haben ihn in die Küchen der Spitzengastronomie und an die Seite bekannter Sterne-Köche geführt. Die Sehnsucht nach der Heimat hat Benedikt Gerster trotzdem nie verlassen. „Mittelfristig will ich ein Restaurant in Ravensburg aufmachen“, sagt der 26-jährige Koch. Zunächst gibt er jedoch nur ein kurzes Gastspiel mit einem Pop-up-Restaurant.

Koch werden, das will Gerster schon als Kind. Warum gerade Koch? Dabei haben wohl die Gemüsebeete und Obstplantagen seines Großvaters eine Rolle gespielt, vermutet er. „Ich habe schon immer viel mit frischen Lebensmitteln zu tun gehabt.“ Im Jahr 2011 macht Gerster am Spohn-Gymnasium Abitur. Der Plan: Erst die Koch-Ausbildung, und falls das nicht das Richtige ist, dann ein Studium im Bereich Hotellerie und Gastronomie. „Aber als es in der Küche losging, war mir in der ersten Sekunde klar: Der Job ist richtig.“

Jungkoch zieht es nach Norwegen

Erste Station ist ein Praktikum bei Albert Bouley im Ravensburger Restaurant Waldhorn. Dann kommt die Ausbildung: Zweieinhalb Jahre im Lindauer Restaurant Villino mit einem Michelin-Stern. Von dort zieht es den Jungkoch nach Norwegen: „In meinem Beruf muss man so viel wie möglich sehen.“ Dass Gerster im Restaurant Maaemo in Oslo angestellt wird, ist für ihn „der größte Glücksfall“. Er begeistert sich für die nordische Küche. Die Philosophie dahinter: Gekocht wird mit dem, was vor der Haustür wächst. 99 Prozent der Zutaten für die Gerichte im Restaurant stammen aus hundert Kilometer Umkreis.

„Wir waren jeden Morgen zwei Stunden im Wald und haben Kräuter, Beeren und Pilze gesammelt“, berichtet Gerster. Hat er auch Norwegisch gelernt? Nein, in den Küchen der Spitzengastronomie wird ausschließlich Englisch gesprochen. Als Gerster im Maaemo arbeitet, hat er in der Küche Kollegen aus sieben bis zehn Nationen, darunter kein einziger Norweger. Während seiner Zeit im Maaemo wird das Restaurant von zwei Michelin-Sternen auf drei hochgestuft – die höchste Auszeichnung, die der Guide Michelin vergibt. „Das ist mit das Größte, was ein Koch erleben kann“, sagt Gerster. „So als würde man die Fußballweltmeisterschaft gewinnen.“ Weltweit gibt es 136 Restaurants mit drei Michelin-Sternen.

Weiter geht die Reise nach Belgien: Gerster arbeitet in der Küche des Restaurants Hertog Jan in Brügge. „Eine der schönsten Restaurantküchen, die ich je gesehen habe“, schwärmt er. Das Restaurant mit drei Michelin-Sternen ist ein altes Bauernhaus in einem großen Garten. „Nach dem, was im Garten wächst, haben wir unser Menü gestaltet.“ Das Restaurant ist groß und hat jeden Tag mittags und abends geöffnet. „Mir macht das nichts aus, 16 Stunden am Tag zu arbeiten“, sagt Gerster. „Ich brauche den Druck.“ Aber er entdeckt auch, dass ihm die Arbeit in kleinen Küchen – in denen der Einzelne mehr Verantwortung für das Ganze hat - besser gefällt.

Gerster lernt neue alpine Küche kennen

Weitere Stationen folgen. Im Zwei-Sterne-Restaurant Silver in Vals im Schweizer Kanton Graubünden lernt Gerster die neue alpine Küche kennen. Ähnlich wie die Norweger arbeitet Koch Sven Wassmer mit Gemüsebauern und Fischzüchtern aus der Nachbarschaft zusammen. Wassmer wird auch Gersters zukünftiger Chef sein. Zum Jahreswechsel gehen beide in den Kanton St. Gallen: Im Grand Hotel Quellenhof in Bad Ragaz werden sie zunächst am neuen gastronomischen Konzept des Luxushotels feilen. Für den Sommer ist die Eröffnung eines Gourmet-Restaurants geplant, mit Wassmer als Küchenchef und Sous-Chef Gerster als seinem Stellvertreter.

Bis es soweit ist, zeigt Gerster in Ravensburg, was er kann. An drei Abenden im Oktober, November und Dezember kocht er jeweils ein Neun-Gänge-Menü für angemeldete Gäste. Dabei unterstützt ihn seine Familie: Seine Mutter hat Servietten und Schürzen genäht, sein Bruder Andreas Gerster-Holm übernimmt die Rolle des Gastgebers in der Schauküche in der Eisenbahnstraße. Die Zutaten für das Menü kommen aus der Region: Den Sommer über hat der Koch Kräuter und Beeren in Wald und Feld gesammelt, Gemüsebauern und Landwirte besucht. Dabei setzt Gerster vor allem auf Bioprodukte: „Nicht weil ich die Welt verbessern will, sondern weil das einen Geschmacksunterschied gibt wie Tag und Nacht.“ Bio schmeckt einfach entschieden besser.

Mit seinen Vorbereitungen für das Pop-up-Restaurant hat sich Gerster zugleich ein Netzwerk aus Produzenten in der Region aufgebaut. „Rund um Ravensburg findet ein Koch Produkte auf Weltklasse-Niveau“, lobt er. „Zum Beispiel Bodensee-Äpfel oder Fleisch aus dem Allgäu.“ Dabei denkt Gerster auch an seinen Traum vom eigenen Restaurant. Aber das ist noch Zukunftsmusik. „Ich bin noch zu jung, ich habe noch keinen eigenen Kochstil“, sagt er. „Aber ich bin auf einem guten Weg.“ Interesse hat Gerster in Ravensburg jedenfalls geweckt: Das Pop-up-Restaurant ist an allen neun Abenden ausgebucht.