Von Oberschwaben ans Ligurische Meer

In einem Bildervortrag stellt der in Ravensburg geborene Jochen Ebenhoch einen neuen, erlebnisreichen Fernwanderweg vor, welcher über eine Strecke von etwa 715 Kilometern vom Bodensee an das Ligurische Meer führt. Die gesamte Strecke ist in fünf jahreszeitliche Etappen aufgeteilt, die jeweils innerhalb von zwei Jahren erwandert werden.

Das Wanderkonzept der Via Liguria wird seit seit einigen Jahren besonders abenteuerlustigen Wanderfreunden aus der Region angeboten. Diese Route ist laut Pressemitteilung die erste durchgängige Verbindung zwischen Oberschwaben und dem Ligurischen Mittelmeer – mit anspruchsvollen Wegpassagen und vielen kulturellen Höhepunkten.

Inzwischen ist der Weg gut erforscht und bereits vier Mal in seiner ganzen Länge durchwandert worden. Das fünfte Wanderteam habe dieses Jahr nach der Überquerung der Alpen im Sommer und nach einer herbstlichen Etappe auf kaum begangenen Wegen am Comersee und in den wildromantischen Orobischen Alpen die lombardische Stadt Bergamo am Nordrand der Poebene erreicht, wo die Wanderung im Frühjahr 2020 fortgesetzt werden soll.

Der Wanderleiter Herr Ebenhoch hat geplant, jedes Jahr mit einer Kleingruppe erneut zu starten, um nach 5 Etappen im darauffolgenden Jahr an der Cinque Terre anzukommen. Auch eine Fortsetzung dieses Weitwanderweges über die wilden Mittelmeerinseln bis in die sizilianische Stadt Syrakus ist bereits in der Erkundungsphase.

Termin: Montag, 20. Januar, in Ravensburg im Gasthaus Goldene Uhr, Saarlandstrasse 44, ab 19 Uhr, Eintritt 8 Euro.