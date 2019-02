Von Maskenbefreien bis Narrensprung: Das sind die wichtigsten Termine der Stadtfasnet Ravensburg

Die heiße Phase der Fasnet beginnt. Von Mittwoch bis Fasnetsdienstag wird sich kaum ein Ravensburger dem bunten Treiben entziehen können – alles ist fest in Narrenhand. Das sind die wichtigsten Termine:

Mittwoch, 27. Februar

Den Auftakt der närrischsten Tage im Jahr bildet das traditionelle Maskenbefreien auf dem Gespinstmarkt ab 19 Uhr. Die Masken werden „befreit“, damit sie in den kommenden Tagen ihr Unwesen treiben können. Auf dem Programm stehen die Feuerbeschwörung der Hexengruppe, das Räuberspiel der Räubergruppe, der Krattlertanz der Papierkrattler und eine Tanz-Einlage der Ramseweible aus Amtzell. Musikalisch begleitet unter anderem der Fanfarenzug König Wilhelm aus Langenargen das Geschehen.

Gumpiger Donnerstag, 28. Februar

Das Rathaus und die Schulen kommen am „Gumpigen“ in närrische Hand. Ab 9 Uhr erobern die Hasträger die Ravensburger Schulen. Mit dem Rathaussturm ab 13.30 Uhr übernehmen die Narren dann die Herrschaft über die Stadt. Beim Alten Rathaus auf dem Marienplatz werden ihnen die Stadtrechte übergeben. Zum ersten Mal wird außerdem der Narrenbaum am Donnerstag gestellt. Ab 14.30 Uhr bringt die Räubergruppe in Begleitung der Zunftschalmeien den Baum vom Vereinsheim Wernerhof zum Gespinstmarkt.

Bromiger Freitag, 1. März

Die Narren der Schwarzen Veri rauben ab 13 Uhr wieder die Ravensburger Geschäfte aus. Sie ziehen durch die Innenstadt, um Räuberbeute für den guten Zweck zu sammeln. Am Abend können Bürger dann das Nachthemd aus dem Schrank kramen und sich am Hemdglonkerumzug durch die Altstadt beteiligen. In weiße Nachthemden, Schlafmützen und Bademäntel gekleidet ziehen die Hemdglonker vom Obertor zum Gespinstmarkt. Auch für Kinder ist der Umzug ein Erlebnis. Es nehmen die Ravensburger Kindergärten und Schulen teil.

Samstag, 2. März, und Sonntag, 3. März

Die Seelenmesse in der Zehntscheuer, bei der sicher wieder einige Narren geehrt werden, beginnt um 8 Uhr. Danach kommt es zur traditionellen Narrenverbrüderung zwischen Ravensburg und Weingarten. Narren aus den beiden Nachbarstädten versichern sich beim Weingartener Rathaus ihrer gegenseitigen Verbundenheit. Am Sonntag treffen dann Fasnet und Kirche aufeinander: Die Narrenmesse findet um 10 Uhr in der Liefrauenkirche statt.

Rosenmontag, 4. März

Der Höhepunkt der Ravensburger Stadtfasnet ist auch in diesem Jahr der große Narrensprung. Bei einer der größten Veranstaltungen in der Region ziehen über 50 Zünfte, Guggamusiken, Lumpen- und Schalmeienkapellen, Fanfarenzüge und Musikvereine durch Ravensburg. Ein Spektakel, zu dem mehrere tausend Zuschauer erwartet werden. Nach dem Umzug geht das närrische Treiben in der Innenstadt weiter. Hungern oder verdursten muss dabei niemand: Die Ravensburger Gastronomie hat geöffnet und zahlreiche Stände stehen bereit. Neu ist in diesem Jahr die Bewirtung im Schwörsaal. Ab 12 Uhr gibt es dort Kaffee und Kuchen. Auch im Partyzelt der Schwarzen Veri vor dem Lederhaus kann in diesem Jahr wieder von früh bis spät gefeiert werden.

Das närrische Treiben hat begonnen. Für die zahlreichen Narrenzünfte in unserer Region bedeutet das volle Terminkalender, viel Organisation aber eben auch jede Menge Spaß an der fünften Jahreszeit. Wir haben uns bei den Zünften umgehört – Wie ist die Stimmung, jetzt wo die Fasnet endlich losgeht? Und welche Termine dürfen sich echte Narren in diesem Jahr nicht entgehen lassen?

Fasnetsdienstag, 5. März

Die Fasnet endet mit dem Fasnetsverbrennen um 19 Uhr auf dem Gespinstmarkt. Mit dem traditionellen Verbrennen der Hexenliesel in der Innenstadt verabschieden sich die Narren von ihrer liebsten Jahreszeit. Anschließend treffen sie sich zum Kehraus in der Zehntscheuer.

Der Verkehr während der Fasnet

Es kommt während der närrischen Tage zu Verkehrsbehinderungen, wie die Stadt Ravensburg mitteilt. Anlässlich der Maskenbefreiung am Mittwoch, 27. Februar, wird der Gespinstmarkt ab 16 Uhr sowie die Torhalde/Marktstraße/Burgstraße ab 18.30 Uhr für die Dauer von etwa einer Stunde gesperrt sein. Auch beim Narrenbaumstellen am Donnerstag, 28. Februar, ab 14.30 Uhr ist dort für etwa eine Stunde keine Durchfahrt möglich.

Beim Hemdglonkerumzug am Freitag, 1. März, wird außerdem die Unterstadt sowie Burgstraße und Marktstraße zwischen 17.45 Uhr und 20 Uhr gesperrt.

Während des Narrensprungs am Rosenmontag, 4. März, werden ab etwa 7.30 Uhr die Zufahrtswege und die Innenstadt weitgehend gesperrt. Der Verkehr wird durch Hinweisschilder umgeleitet und kurzfristig durch Polizeibeamte geregelt. Ab Betriebsbeginn um etwa 5 Uhr bis 18.30 Uhr können die Busse nicht über den Marienplatz und die Bachstraße fahren. Die Busse in Richtung Westen und Süden werden deshalb über die Schussenstraße, die Busse in Richtung Norden über den Hirschgraben umgeleitet. Bedarfshaltestellen gibt es am Hirschgraben in Höhe Regionalverband sowie in der Rudolfstraße.

Am Dienstag, 5. März, sind die Zufahrten zum Gespinstmarkt ab etwa 16 Uhr für die Dauer des Fasnetsverbrennen gesperrt.

