Von der Turnmatte in die digitale Welt

Mitten im beginnenden Winter in Oberschwaben findet Nadine Herzig, Leitende Ärztin für Kinderorthopädie der Schön-Klinik München-Harlaching, erstmalig ihren Weg ins Sozialpädiatrische Zentrum (SPZ) der St. Elisabeth-Stiftung in Ravensburg. Zusammen mit Jonas Eckle, Neuropädiater und leitender Oberarzt des SPZ, und weiteren Spezialisten wollen sie die Kinderorthopädische Sprechstunde mit viel Fachlichkeit und Leben füllen und zu einer konstanten Einrichtung werden lassen. Was damals auf Turnmatten in der Kapelle des ehemaligen Kinderkrankenhauses begann, ist heute, zehn Jahre später, eine über die Region hinaus bekannte Anlaufstelle geworden, die bisher mehr als 500 Kinder und Jugendliche mit körperlichen Behinderungen kinderorthopädisch betreut hat.

Im SPZ der St. Elisabeth-Stiftung werden Kinder und Jugendliche in Bezug auf ihre Entwicklung und Ursachen ihrer Einschränkung untersucht. Ausgehend davon werden die Familien beraten sowie die Kinder auf ihrem weiteren Entwicklungsweg fachspezifisch begleitet. Dies geschieht im Rahmen einer interdisziplinären Diagnostik. Das Team des SPZ Ravensburg besteht aus Fachkräften der Bereiche Kinder- und Jugendmedizin, Psychologie, Logopädie, Ergotherapie, Physiotherapie und Sozialarbeit.

Viele Kinder und Jugendliche im SPZ Ravensburg haben körperliche Behinderungen. Dafür ist oft auch die Expertise aus dem Fachbereich Kinderorthopädie notwendig. Seit zehn Jahren besteht eine Kooperation zwischen SPZ Ravensburg und der Schön Klinik in München. Sie verfügt über eine deutschlandweit herausragende Expertise und spezielle Operationsverfahren für Kinder und Jugendliche mit Cerebralparese und komplexen Fehlbildungen.

Ist ein operatives Vorgehen notwendig, können die Kinder und Jugendlichen in der Schön Klinik München von Nadine Herzig operiert werden. Fünfmal pro Jahr kommt sie für je zwei Tage zur kinderorthopädischen Sprechstunde ins SPZ Ravensburg. „Viele der Jugendlichen waren erstmals als Kleinkinder da und die Eltern waren oftmals verzweifelt. Jetzt sind aus vielen selbstbewusste Jugendliche geworden, die sich so akzeptieren wie sie sind und auch dank unserer Arbeit und Hilfestellung eine größere Teilhabe in unserer Gesellschaft haben“, so Herzig. Der direkte Kontakt, die gute Erreichbarkeit und die Nachbetreuung im SPZ Ravensburg stellen für die Familien eine große Erleichterung dar.