Von der Monatskarte zum Jugendticket wechseln

Ab 1. März können Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene das JugendticketBW nutzen. Wer derzeit eine Schülermonatskarte aus dem Listenverfahren hat und gleich ab dem 1. März das Jugendticket will, muss den Wechsel bis Freitag, 13. Januar, beantragen. Darauf weist der bodo-Verkehrsverbund hin.

Ein Euro pro Tag

Das JugendticketBW gilt ab dem 1. März in allen Verkehrsmitteln des öffentlichen Nahverkehrs in Baden-Württemberg und kostet jährlich 365 Euro. Gerade für diejenigen, die bisher eine herkömmliche Schülermonatskarte haben, lohne sich in vielen Fällen der Umstieg zum Jugendticket. In vielen Fällen koste es weniger als die bisherige Karte. Und sie gelte rund um die Uhr im ganzen Bundesland.

Wer im Bodenseekreis oder im Kreis Ravensburg wohnt, derzeit eine Schülermonatskarte aus dem sogenannten Listenverfahren (eCard Schule) hat und gleich ab dem 1. März das Jugendticket nutzen möchte, muss den Wechsel bis spätestens Freitag, 13. Januar, auf der Homepage www.bodo.de beantragen.