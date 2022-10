Von der Maische zum Wein

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Man sagt, der gute Winzer gehe jährlich sieben Mal zu jeder Rebe – daher die Idee, in sieben Teilen durch das Weinjahr zu gehen.

Im September wurde also gelesen, die weißen und die roten Trauben. Es war in 2022 eine Lese mit prächtigen Trauben, die vor Ort gleich entrappt, also vom Traubengerüst getrennt, wurden. Beim Weißwein wird nun nur der Saft vergoren, beim Rotwein auch die Beerenhaut, denn die bringt die Farbe – allerdings auch die Tannine.

Bei der alkoholischen Gärung wird der Zucker im Most zu Alkohol, dies durch die Hilfe von Hefen, die der Maische zugesetzt werden. In der Regel werden hierbei Reinhefen verwendet. Eine entscheidende Rolle spielen nun die Gärtemperatur, die Gärdauer und auch die Gärtechnik. Ist die Hauptgärung abgeschlossen, wird die Hefe vom Jungwein getrennt. Man spricht vom Abstich. Der Wein wird nun in geschwefelte Fässer abgezogen, in denen dann die Nachgärung stattfinden kann. Nach einer bestimmten Lagerzeit gibt es einen zweiten Abstich. Der Müller-Thurgau aus den Ravensburger Weinbergen wird nun reifen bis etwa März 2023. Durch diese Lagerung entwickeln sich weitere wichtige Geruchs- und Geschmackskomponenten. Der dann noch trübe Wein wird meist noch einer Klärung unterzogen und dann werden die Ehrenamtlichen wieder um die 2000 Flaschen Secco erzeugen. Dabei wird in einem Edelstahlbehälter Kohlensäure aufgepresst, die sich dann mit dem Weißwein vermischt zu einem wunderbaren Produkt mit feiner Perlage.

Der Rotwein wird viel länger gelagert. Aus den 900 Litern Spätburgunder der Ernte 2022 und einem kleinen Restbestand aus 2019 soll ein Cuveè entstehen. „Vielleicht wird das eine echte Bombe!“, so ein Ehrenamtlicher. Man wird sehen.

Die Reben bekommen nun eine Ruhephase, die Pressrückstände werden bald als Dünger ausgebracht und in den Randbereichen der beiden Weinberge am Rauenegg und am Burghaldentorkel müssen die Hecken und Sträucher gestutzt werden. Erst im Februar oder März werden die Triebe zurückgeschnitten. Dann wird das neue Weinjahr beginnen.