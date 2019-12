Von der Gnade so eine Orgel spielen zu dürfen

Die Weißenauer und auch Ravensburger Kirchgänger kennen es nicht anders: Ob Gottesdienste, Vespern, Maiandachten, Hochzeiten oder Beerdigungen – immer sitzt Ulrich Höflacher in der Klosterkirche St. Peter und Paul an der berühmten Holzhey-Orgel. Und das nun schon seit 50 Jahren. Ein Glücksfall nicht nur für Weißenau.

Wie sehr die Gläubigen den unermüdlichen Einsatz des verdienten nebenamtlichen Kirchenmusikers, Musikwissenschaftlers und Kommunalpolitikers, der hauptberuflich stellvertretender Rektor am Gymnasium von St. Konrad ist, zu schätzen wissen, das bewies starker, langanhaltender Beifall, als ihn Pfarrer Gunnar Sohl kürzlich im Gottesdienst ehrte.

„Außerordentliches Engagement“

Der Pfarrer würdigte das „außerordentliche Engagement“ des Organisten, dankte ihm im Namen der Kirchgemeinde und überreichte ihm die von Bischof Gebhard Fürst ausgestellte Ehrenurkunde sowie den Ehrenbrief des Cäcilienverbands der Diözese. Der Geehrte ist ein „Christkindle“. Am ersten Weihnachtsfeiertag wird er 65. Das laufende Schuljahr ist sein letztes in St. Konrad, wo er seit 25 Jahren als stellvertretender Chef des Gymnasiums Geografie und Germanistik unterrichtet. Als Organist in Weißenau aber denkt er noch längst nicht ans Aufhören, greift an Weihnachten im Gegenteil mal wieder voll in die Tasten: am 24. Dezember um 22 Uhr in Weißenau, am 25. Dezember um 9.30 Uhr in Obereschach und um 11.15 Uhr wieder in Weißenau sowie am 26. Dezember in Gornhofen. Pflichtbewusstsein zeichnet ihn aus nicht zu knapp. Aber immer noch spielt er „seine“ Orgel in St. Peter und Paul mit großer Freude. „Es ist eine Gnade, wenn man ein solches Instrument spielen darf.

Dass er es eines Tages wird spielen können, das stand für den Drittklässler bereits felsenfest, als Lehrer August Kottmann seine Schulklasse in der Klosterkirche hinauf auf die Empore führte, um den Buben die Orgel des genialen Orgelbauers Johann Nepomuk Holzhey näherzubringen. Kottmann war damals zweiter, Rektor Munz erster Organist. Die Höflacher-Eltern – der Vater betrieb in Weißenau ein Fahrradgeschäft – schluckten zwar zunächst etwas trocken, kauften dann aber ein gebrauchtes Klavier und engagierten einen Klavierlehrer. Orgelunterricht erhielt er bei Kirchenmusikdirektor Franz Frommlet.

Jährlich sieben Orchestermessen

Eines Tages 1969 stand in Weißenau eine Maiandacht bevor, doch der Organist erschien nicht. Ulrich Höflacher durfte einspringen – und orgelte fortan regelmäßig in der Frühmesse um 7 Uhr „als Stift“, wie er sich lachend erinnert. So begann er seine Laufbahn als Organist, setzte seine Ausbildung am Kirchenmusikalischen Seminar in Ravensburg und an der Kirchenmusikschule in Rottenburg fort. Bereits mit 16 Jahren übernahm er zusätzlich den Kirchenchor, den er von 1980 bis 1996 leitete. In dieser Zeit erklangen in Weißenau fast alle Mozart-Messen für Soli, Chor und Orchester, auch Messen von Haydn und Weber. In der Regel wurden jährlich sieben Orchestermessen geboten. Weißenau wurde zum kirchenmusikalischen Leuchtturm in Oberschwaben.

„Der Oberlehrer orgelt“, fasst Höflacher, mit einem köstlichen Humor gesegnet, eine Selbstverständlichkeit in früherer Zeit zusammen. Nur dass sein Engagement in den vergangenen 50 Jahren weit über das bloße Nebenamt als Organist hinausgegangen ist. Nebenbei hatte er in Tübingen Musikwissenschaft studiert und gedachte über den Orgelbauer Holzhey zu promovieren. Sein Lehrer, Professor Ulrich Siegele, ermunterte ihn, sich nicht nur auf das Holzhey-Instrument in Weißenau zu beschränkten, sondern auch die Instrumente des Meisters in Rot an der Rot, Ursberg, Schießen und Obemarchtal zu berücksichtigen. Auf der wissenschaftlichen Grundlage seiner mit „sehr gut“ bewerteten Dissertation, die mühsame Recherchen in mehreren Staatsarchiven erforderte, wurden die genannten Orgeln dann saniert, in Weißenau für 1,5 Millionen Mark. 1989 wurde die restaurierte Holzhey-Orgel in St. Peter und Paul eingeweiht. Seitdem erklingt das mehrmanualige Instrument wieder so, wie das ihr Erbauer wollte.

„Das gibt Feuer in der Orgel“

Spricht man Höflacher auf den unverwechselbaren Klang an, gerät er ins Schwärmen. Holzhey sei es gelungen, den sanften, italienisch-süddeutschen Orgelsound (Flöten- und Streicher dominieren) mit den feurigen Klangfarben der Franzosen zu kombinieren. „Das gibt Feuer in der Orgel.“ Es sind die Zungenregister, die es ihm angetan haben. Aber nicht nur ihm. Fachleute aus der halben Welt kennen und schätzen die Orgel hoch. Auch Laien interessieren sich. Für nächstes Jahr haben sich bei Höflacher bereits zehn Besuchergruppen angemeldet. Erst vor fünf Wochen hat er 30 Organisten begrüßt. 16 CD-Aufnahmen sind mit dem Instrument bereits entstanden. Wiederholt war auch der Südwestfunk in der Klosterkirche schon für Aufnahmen präsent.

27 Jahre lang hat Höflacher mit dem Kulturkreis Eschach die Internationalen Orgelkonzerte in Weißenau betreut. Acht Jahre war er auch noch Vorsitzender der Heimat- und Kinderkommission und kam beim Fest aller Weißenauer Feste regelmäßig ins Schwitzen. Denn kaum hatte er am Festonntag den ökumenischen Gottesdienst mit den vielen kostümierten Kindern an der Orgel wunderbar musikalisch umrahmt, da musste er auch schon hinab eilen auf den Torplatz, um seine Begrüßungsansprache vor den Festgästen zu halten. Ganz nebenbei ist er in den vergangenen 50 Jahren auch zum halben Orgelbauer mutiert, stimmt „seine“ Orgel sechsmal jährlich selbst und brachte auch sein Expertenwissen beim Bau des Orgelpositivs in der Klosterkirche und beim Bau der Orgel von Mariatal ein.