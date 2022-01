Von der Charité in Berlin zur Oberschwabenklinik in Ravensburg

Prof. Dr. Alexander Wree hat am Montag seine Arbeit als Chefarzt der Inneren Medizin am St. Elisabethen-Klinikum in Ravensburg aufgenommen. Der 42-jährige gebürtige Kieler und Vater zweier Kinder kommt von der Charité in Berlin zur Oberschwabenklinik. Wree ist Nachfolger des langjährigen Chefarzts Prof. Dr. Günther Wiedemann, der der OSK in neuer, beratender Funktion erhalten bleibt, wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist.

Wree war in Berlin Geschäftsführender Oberarzt sowie stellvertretender Leiter der Endoskopie. Er will die Medizin in der OSK zusammen mit Thilo Welsch, dem seit Oktober amtierenden neuen Chefarzt für Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie, auf ein neues Level heben. Gemeinsam wollen die beiden Chefärzte zukünftig die Versorgung von Patienten mit Erkrankungen von Darm, Leber, Bauchspeicheldrüse, Magen und Speiseröhre auf höchstem Niveau in Oberschwaben gewährleisten, heißt es in der Mitteilung weiter.

Wree freut sich auf seine neue Aufgabe: „Professor Wiedemann übergibt ein bestens bestelltes Feld, und wir möchten uns in einigen Bereichen weiter spezialisieren. Wir wollen Viszeral-Medizin auf dem Niveau aktueller wissenschaftlicher Standards anbieten“, sagte er. „Jeder Patient hier im Landkreis hat das Recht, optimal behandelt und versorgt zu werden“, erläuterte Wree sein Credo und fügte an: „So wie ich auch selbst behandelt werden will“.

Nach seiner ärztlichen Approbation und der Promotion war Wree zwei Jahre Assistenzart für Innere Medizin am Bundeswehrkrankenhaus Ulm. Danach ging seine Laufbahn am Uniklinikum in Essen, der University of California in San Diego sowie an der Uniklinik RWTH Aachen weiter. In Aachen habilitierte er sich, 2019 wurde er auf eine Professur an die Charité berufen.

„Herr Wree ist eine Koryphäe auf seinem Gebiet und einer der führenden Nachwuchs-Professoren in Deutschland. Er ist ein Glücksfall für die OSK, und das zeigt auch, welche Anziehungskraft unsere Klinik besitzt und welche Möglichkeiten sie bietet“, sagte sein Vorgänger Günther Wiedemann, der sich freut, „der OSK als Mann für Spezialaufgaben“ erhalten zu bleiben. Wiedemann wünscht sich, dass die OSK Kontinuität wahrt. „Ich bin für den Erhalt einer großen internistischen Kernklinik. Es braucht Spezialisten, aber auch die Gesamtsicht. In der Inneren Medizin weiß man zumeist erst nach mehreren Untersuchungen und einer gewissen Zeit, was den Patienten fehlt. Das ist der Unterschied zur Chirurgie, wo die Sachlage meist klar ist. Die Internistik ist die Basis, die älteste Disziplin in der Medizin, von ihr ging alles aus. Das sollte nicht verloren gehen.“