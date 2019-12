Von Bethlehem zum Veitsburghang

Hier die barocke Farbenpracht der Klösterle-Krippe, dort die schwarzweißen Strichzeichnungen der Weihnachtsgeschichte von Paul Hoppe. Der renommierte, aus Weingarten stammende und in Amerika lebende Illustrator bringt frischen Wind aus Übersee in altehrwürdige oberschwäbische Krippentraditionen, derzeit zu sehen im Museum Humpisquartier (MHQ). Grafiken von der Verkündigung der Geburt Jesu am Veitsburghang signiert der Künstler am Samstag, 28. Dezember, in der Galerie 21.06 in der Marktstraße.

Kindermord in Bethlehem, die Geburt Christi nach islamischer Lesart und die Verkündigung an die Hirten am Serpentinenweg zur Veitsburg nicht durch einen Engel, sondern via Handy und Soziale Medien: Die drei großformatigen Zeichnungen von Paul Hoppe sprengen Krippenidyllen und holen die Weihnachtsgeschichte ins Hier und Heute. Eine Neuinszenierung und Aktualisierung der Menschwerdung Gottes durch Jesus, die die Ausstellungsmacher um die Leiterin des MHQ, Sabine Mücke, genauso beabsichtigt haben.

Keine Scheu vor sakral-barocker Wucht

Krippendarstellungen hätten sich im Laufe der Jahrhunderte immer wieder gewandelt und seien Spiegel ihrer Zeit gewesen. So holte der Grafikdesigner Bernhard Goegler Paul Hoppe, den preisgekrönten, seit 16 Jahren in den USA lebenden Zeichner, mit ins Boot. Die beiden kennen sich vom gemeinsamen Studium an der ehemaligen Kunstschule in Ravensburg. Dass Hoppe keine Scheu vor sakral-barocker Wucht hat, das bewies der in Polen geborene und in Weingarten aufgewachsene Künstler, der seinen Master an der School of Visual Arts in New York machte, bereits mit seiner Pop-Art-Basilika, die vor drei Jahren das Cover seiner ersten großen Ausstellung in der Kornhausgalerie in Weingarten schmückte.

Von Fotos der Klösterle-Krippe mit ihren 300 Figuren und Kulissen ließ sich Hoppe inspirieren, der sonst Themen für große amerikanische Zeitungen visuell aufbereitet, Comics fertigt und Kinderbücher illustriert. So tauchen Palast und Baldachin des Königs Herodes bei Hoppes Kindermord in Bethlehem wieder auf. Eine Szene, die aus der Klösterle-Krippe einst entfernt worden sei, weil man Kindern die gewaltsame Darstellung nicht zumuten wollte. Oder die Sonne bei der Geburt Jesu, wie sie der Koran erzählt. Eine Szene, die Mücke wegen der Aktualität von Religionen und ihrem Dialog untereinander für bedeutsam hält.

Moderne Bildsprache im Stil des Storyboards

Ganz nah an unsere Lebenswelt rückt die Weihnachtsgeschichte auf der Zeichnung „Die Verkündigung an die Hirten“. Aus dem Feld in Judäa wird der Veitsburghang in Ravensburg. Aus den Viehhütern junge Leute. Und es erscheint kein Engel, sondern die Nachricht verbreitet sich viral via Whatsapp: „Baby soll Messias werden.“ Würde eine solche Nachricht heute ernst genommen? Hätte sie die gleiche weltumspannende, Menschen aus allen Erdteilen anziehende Wirkung? Solche Fragen sollen Hoppes moderne Bildsprache im Stil des Storyboards, wie er auch Aufträge aus der Wirtschaft behandeln würde, näherbringen.

Eine leichte Schattierung der Zeichnungen, dazu die Entwurfsoptik lassen Raum für Interpretationen. Der Wabenkarton der großformatigen Bilder tut sein Übriges, allzu betuliche Krippenidyllen vom Sockel zu holen. Eine limitierte Grafik-Edition mit dem Ravensburg-Motiv gibt es in der Galerie 21.06 in der Marktstraße 59. Paul Hoppe, der gerade auf Weihnachtsurlaub in seiner alten Heimat ist, wird auch im Rahmen der Krippenausstellung einen Workshop für Kinder und Jugendliche im Januar leiten.