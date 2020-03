Von 93 Infizierten im Kreis Ravensburg sind fünf schon wieder gesund

Die Zahl der bestätigten Coronafälle im Kreis Ravensburg ist weiter gestiegen. Wie das Landratsamt mitteilte, sind bis Mittwochmittag 93 Menschen positiv auf den Erreger der neuartigen Lungenkrankheit getestet worden, 23 mehr als am Vortag.

Allerdings sind davon laut Pressesprecher Franz Hirth auch schon wieder fünf gesund. Wegen der Pandemie wird das öffentliche und politische Leben derweil immer weiter eingeschränkt. Unter anderem fällt die Sitzung des Ravensburger Gemeinderats am kommenden Montag aus, die Stadtverwaltung arbeitet weitgehend im Homeoffice, und die Deponien im Kreis nehmen vorerst keinen Sperrmüll mehr an.

Gemeinderatsbeschlüsse nur schriftlich

Wichtige Gemeinderatsbeschlüsse sollen am Montag schriftlich gefasst werden, teilt die Ravensburger Stadtverwaltung mit. Im großen Ratssaal wäre ein Sicherheitsabstand von zwei Metern, um Ansteckungen zu vermeiden, für die Stadträte und Verwaltungsmitarbeiter schließlich unmöglich einzuhalten. Trotzdem werden einige dringende Punkte im Gremium behandelt.

Dies geschieht nach Mitteilung der Stadtverwaltung in einem schriftlichen Verfahren mit den jeweiligen Gemeinderatsmitgliedern. So soll die Verabschiedung des scheidenden ehrenamtlichen Feuerwehrkommandanten Claus Erb verschoben werden, sein hauptamtlicher Nachfolger Kai Willach soll jedoch vom Gremium offiziell eingesetzt werden, gewählt wurde er bereits im November vergangenen Jahres.

Bürger können die betreffenden Themen online auf der Homepage der Stadt Ravensburg einsehen (www.ravensburg.de). Gleiches betrifft die Sitzung des Gemeindeverbandes Mittleres Schussental am Mittwoch, 25. März.

Wie viele Unternehmen setzt inzwischen auch die Stadtverwaltung aufs Homeoffice. Große Teile der Belegschaft arbeiten wegen der rasanten Ausbreitung des Corona-Virus ab sofort von zuhause aus. Oberbürgermeister Daniel Rapp hat nach Mitteilung der städtischen Pressestelle diejenigen Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt, die nicht zwingend in den städtischen Büros arbeiten müssen. Der Service für die Bürger bleibe aber eingeschränkt erhalten.

Betriebshof arbeitet im Schichtbetrieb

Im Homeoffice arbeitet nun beispielsweise die Belegschaft der wegen Corona sowieso geschlossenen Kultur- und Freizeiteinrichtungen. Krisenrelevante Dienststellen dagegen, die sich mit Aufgaben der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, der sozialen Sicherung, oder – wie der Betriebshof – um Verkehrssicherheit und Stadtreinigung kümmern, bleiben in ihren Gebäuden.

Alle Räume und Häuser sind aber grundsätzlich für die Öffentlichkeit geschlossen, die Mitarbeiter seien deshalb nur telefonisch, per Mail oder mit unaufschiebbarem Termin erreichbar. Die Mitarbeiter des Betriebshofs arbeiten im Schichtbetrieb ohne persönlichen Kontakt, um eine mögliche Ansteckung untereinander auszuschließen.

Die neue Regelung wurde laut Stadtverwaltung zunächst für die kommenden vier Wochen angeordnet. Unter folgenden Rufnummern sind die Ämter erreichbar. Bürgeramt: 0751/82-251; Standesamt: Geburten 82-228; Sterbefälle 82-227; Eheschließungen 82-226; Ordnungsamt: Ortspolizeibehörde 82-352; Ausländerbehörde 82-190; Amt für Soziales und Familie: 82-436.

Auch bei der Müllabfuhr des Landkreises gibt es ab Donnerstag Änderungen, wobei Hausmüll und Biomüll wie gewohnt abgeholt werden sollen. In den beiden kreiseigenen Entsorgungszentren Ravensburg-Gutenfurt und Wangen-Obermooweiler wird allerdings vorerst kein Sperrmüll, Hausmüll, Gewerbemüll oder Bauschutt mehr angenommen, weder von gewerblichen noch von privaten Anlieferern.

Alle kostenfreien Abgabemöglichkeiten, wie zum Beispiel Leichtverpackungen (Gelber Sack), Papier, Glas und kabelbetriebene elektrische Geräte ohne Akku und Batterie bestehen weiterhin, auch die Grüngutabgabe ist nach wie vor möglich.

Sperrmüllkarte bleibt länger gültig

Ersatzlos gestrichen werden aber die stationären Problemstoffsammlungen in Bad Wurzach am 20. März, in Ravensburg-Gutenfurt am 3. April und am 17. April im Bauhof Wilhelmsdorf. Die mobilen Problemstoffsammlungen finden erst wieder ab Mai 2020 statt. Informationen dazu gibt es auf der Homepage des Landratsamtes unter www.rv.de in der Rubrik Abfallwirtschaft.

Die Dienstleistungen auf den gemeindlichen Wertstoffhöfen bleiben unverändert. Aufgrund der vorgenannten Einschränkungen zur Abgabe von Sperrmüll verlängert sich die Gültigkeit der gelben Sperrmüllkarte 2019 bis zum 31. Dezember 2020.

Das Abfallwirtschaftsamt im Landratsamt weist in seiner Pressemitteilung auch darauf hin, dass sowohl die kommunalen Entsorgungszentren als auch die gewerblichen Wertstoffhöfe überlastet sind. Es können deshalb nur noch dringende Anlieferungen angenommen werden.

DRK ruft den Krisenfall aus

In einer Dringlichkeitssitzung hat der DRK-Präsident des Kreisverbandes Ravensburg, Dieter Meschenmoser, am Dienstag den Krisenfall in seinem Zuständigkeitsgebiet festgestellt und die entsprechenden Institutionen unterrichtet.

„Diese Entscheidung ist für uns eine historische“, so Meschenmoser „und von prophylaktischer und strategischer Bedeutung, schließlich können wir so in eine vorausschauende Einsatzplanung und ein Ressourcenmanagement einsteigen.“

Die Vorschrift definiert eine Krise als „eine vom Normalzustand abweichende, sich plötzlich oder schleichend entwickelnde Lage, die durch ein Risikopotential gekennzeichnet ist, das Gefahren und Schäden für Leib und Leben von Menschen, bedeutenden Sachwerte, schwerwiegende Gefährdungen des politischen, sozialen oder wirtschaftlichen Systems in sich birgt und der Entscheidung – oftmals unter Unsicherheit und vollständiger Information – bedarf“. Der Begriff der Krise schließe die Katastrophe oder den bewaffneten Konflikt ein oder könne sich dazu ausweiten.