Vom Rückstand lässt sich der TV Weingarten nicht aufhalten

B-Juniorinnen, Oberliga: TV Weingarten – SV Leonberg/Eltingen 21:25 (10:14). – Eine durchschnittliche Leistung hat den Weingartener Handballerinnen gegen Leonberg/Eltingen nicht gereicht. Den B-Juniorinnen des TVW merkte man an, dass über die Winterpause nur wenig zusammen trainiert werden konnte. Bei vielen Aktionen fehlte das richtige Timing und die nötige Torgefahr. Nach 19 Minuten stand es bereits 6:13. Auch in der zweiten Halbzeit leistete sich Weingarten zu viele Fehler im Angriff ein. Die Gäste zogen auf acht Tore davon und sorgten für die Entscheidung. TVW: Mayer; P. Borrmann (3), Datz (1/1), Beck (2), Snebli, Diehm, Hoffmann (8), Buck (4), Staedtler (3/1), Haider.

Die A-Juniorinnen des TV Weingarten haben sich nach einer durchwachsenen Vorrunde in der Baden-Württemberg-Oberliga einiges vorgenommen. Gleich im ersten Spiel der Pokalrunde überzeugte der TVW vor zahlreichen Fans in der Großsporthalle. Trotz zwischenzeitlichem Sechs-Tore-Rückstand gelang Weingarten beim 32:28 (15:15) gegen die TG Pforzheim der wichtige Auftaktsieg im neuen Wettbewerb.

In der Anfangsphase bekam Weingarten die starke Maren Stortz auf der halblinken Position überhaupt nicht in den Griff. Auch einige personelle Umstellungen sowie ein Systemwechsel in der Abwehr brachten keine Wende – die Badenerinnen zogen auf 9:3 davon. Die Auszeit von TVW-Trainer Oliver Borrmann in der 14. Minute sollte dann aber Wirkung zeigen. Weingarten steigerte sich allmählich. Großen Anteil daran hatte Torhüterin Diana Zimmermann, die mit ein paar gehaltenen freien Würfen Team und Publikum aufweckte. Angetrieben von einer stark aufspielenden Miriam Borrmann, die sechs ihrer elf Treffer in der Schlussviertelstunde der ersten Halbzeit erzielte, holte der TVW Tor um Tor auf.

In der zweiten Halbzeit wollte der TVW die Gäste mit viel Tempo müde spielen. Die Zuschauer sahen zunächst einen ausgeglichenen Schlagabtausch. Mit der Hereinnahme von Johanna Veser ab der 40. Minute wurde das TVW-Spiel im Angriff noch druckvoller. Erst gelang Johanna Borrmann der Ausgleich zum 19:19. Durch einen Doppelschlag von Miriam Borrmann und Johanna Veser ging der TVW erstmals mit zwei Toren in Führung (21:19). Doch die Gäste konterten zum 22:21 (46.). Die Schlussviertelstunde gehörte allerdings dem TVW. Mit viel Willens- und Konditionsstärke – neun von 14 Spielerinnen hatten am Vortag bei den Frauen oder der B-Jugend gespielt – holte sich Weingarten den Heimsieg.

„Zehn verschiedene Torschützinnen beim TVW unterstreichen den Teamerfolg“, freute sich Trainer Oliver Borrmann. Seiner Mannschaft gelang also ein Start nach Maß – diesen positiven Trend wollen die A-Juniorinnen am Samstag bei der HSG Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf bestätigen.