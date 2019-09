Vom Olympiasieger bekommt Heilig-Duventäster die 28. Goldmedaille

Bei den deutschen Berglaufmeisterschaften der Masters, Aktiven und Jugend hat Marie-Luise Heilig-Duventäster zum vierten Mal in Folge den Titel in der W55 gewonnen. Seit 2003 war es ihr 28. deutscher Meistertitel. Monica Carl und Uschi Bergler mit den zweiten Plätzen in der W45 und der W60 sowie Platz drei für Bärbel Paul in der W65 rundeten das starke Ergebnis der LG Welfen ab.

Nach dem Brocken in Sachsen-Anhalt im vergangenen Jahr ging es dieses Jahr zum ersten Mal nach Thüringen. Die 13,3 Kilometer lange Strecke mit 785 Höhenmetern bergauf und etwa 350 Höhenmetern bergab fand auf der höchsten Erhebung der Vorderrhön, dem 645 Meter hohen Pleß, statt. Bekannt ist die Region auch durch den Biathlon- und Rodelweltcup in Oberhof. Der aus der Region stammende Olympiasieger, Weltmeister und ehemalige Biathlon-Bundestrainer, Frank Ullrich, verlieh den Titelträgern die Medaillen.

Zuvor mussten auf dem technisch höchst anspruchsvollen Kurs über Wurzeltrails, extreme Bergauf- und Bergabpassagen durch Sand und über Wiesengelände lange 13 Kilometer bewältigt werden. „Der ständige Wechsel von bergauf und bergab und der extreme Untergrund haben ganz schön Körner gekostet“, meinte Heilig-Duventäster. Trotzdem knüpfte sie der Zweitplatzierten Beate Ernst fünf Minuten ab und ließ auch dem Rest der AK55 in 1:17,54 Stunden keine Chance. Monica Carl meldete sich nach einigen Jahren DM-Abstinenz erfolgreich zurück. Der Titel ging in der W45 in 1:14,12 Stunden an Alexandra Rechel (ASC Darmstadt). 45 Sekunden später erreichte die vielfache Berglauf-Siegerin aus Langenargen das Ziel am Pleßberg. Grund zur Freude hatte auch Uschi Bergler. Nach Platz drei 2018 war es dieses Mal in 1:29,00 Stunden die Vizemeisterschaft. „Obwohl mir das Streckenprofil zunächst überhaupt nicht gefiel, lief es erstaunlich gut“, sagte Bergler.

Fast hätten die Altersklassen-Läuferinnen Carl (W45) Heilig-Duventäster (W55) und Bergler (W60) den Sportlerinnen aus der Aktiven-Klasse ein Schnippchen geschlagen. Nur 30 Sekunden trennte die LG-Welfen-Mannschaft von Platz drei. Über diesen durfte sich in der Einzelwertung der W65 nach 1:39:31 Stunden Bärbel Paul freuen. Das Statement von Brigitte Hoffmann war kurz und bündig: „Es lief gar nichts.“ Trotzdem sprang nach 1:34,12 Stunden Platz vier in der W60 heraus und Platz zwei in der Mannschaftswertung 50+ mit Heilig-Duventäster und Bergler.