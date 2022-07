Als Junge den Krebs besiegt: Lehrer aus Bad Waldsee will 22.000 Kilometer Radfahren

Vierzehn Monate lang wird der 31-jährige Darius Braun aus Salem auf dem Rad die Welt bereisen. Entlang der Panamericana will er Nord- und Südamerika erkunden, von den Rocky Mountains in Kanada bis nach Panama, von Venezuela bis nach Feuerland in Chile. Wenn er im September 2023 zurückkommt, wird er 22.000 Kilometer in den Beinen haben und um viele Erfahrungen reicher sein, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Nicht schlecht für jemanden, der eigentlich nur Hobbysportler ist und hauptberuflich Lehrer. Und bewundernswert, wenn man bedenkt, dass Darius Braun mit 14 Jahren beinahe sein Leben verloren hätte. Ein kartoffelgroßer Gehirntumor, den er schon seit Wochen in seinem Kopf herumtrug, raubte ihm Koordination und Energie und erzeugte so großen Schwindel und Kopfschmerzen, bis er Ausfallserscheinungen hatte.

Ärzte reagieren schnell

Solange, bis Braun zum Hausarzt ging und schließlich in Ravensburg im Krankenhaus landete. Dort reagierten die Ärzte schnell. Bereits am nächsten Tag entfernte ein Neurochirurgen-Team dem Jungen in einer achtstündigen Operation einen kartoffelgroßen Tumor, der gegen den Hirnstamm drückte. Ein paar Tage später, und Braun wäre womöglich ins Koma gefallen und gestorben.

Darius Braun mit Dr. Gerhard Staimer, Chefarzt für Neurochirurgie am EK. (Foto: Oberschwabenklinik)

Tatsächlich wurde Braun damals dank seiner guten Gesamtkonstitution bereits zehn Tage nach der Operation entlassen, an seinem 15. Geburtstag, doch die Leidenszeit war noch lange nicht vorbei. Er musste die Grundlagen der Motorik komplett von neuem erlernen: „Ich war anfangs linksseitig komplett gelähmt, konnte nicht mehr laufen, hatte Sprach- und Konzentrationsprobleme“, erzählt er, wusste aber schon damals, „dass ich mich glücklich schätzen durfte, überhaupt ein neues Leben beginnen zu dürfen“.

Rückschlag auf Mallorca

Auch ein heftiger Sturz mit 17 bei einer Wanderung auf Mallorca konnte seinen Ehrgeiz nicht bremsen. Braun war aus vier Metern Höhe von einem Felsen gefallen, sein linker Ellbogen war zertrümmert, ein Hubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus nach Palma, wo er einen provisorischen Gips bekam. Erst zu Hause ließ sich Braun erneut in Ravensburg operieren. Fünf Stunden lang diesmal. Erneut kämpfte sich Braun mühsam zurück. Erst nach einem Jahr konnte er seine Hand wieder bewegen.

Nach der Tumoroperation war er zunächst überfordert gewesen und vom Gymnasium in die Hauptschule gewechselt. Die meisterte er mit Bravour, schaffte danach auch den Realschulabschluss und schließlich sogar das Abitur. In der Folge begann er an der Pädagogischen Hochschule in Weingarten ein Lehramtsstudium und arbeitete danach als Lehrer an der Werkrealschule Bad Waldsee, ehe er sich ein Jahr als Reiseleiter bei einem Veranstalter für Abenteuerreisen verdingte.

Fernsehteam dreht Dokumentation

„Undtrotzdem“ lautet die Adresse von Brauns Homepage und scheint auch das Motto seines Lebens zu sein: Hürden zu überwinden und Herausforderungen, die zunächst zu groß scheinen, sogar zu suchen. Bereits vor zwei Jahren radelte er 2700 Kilometer quer durch Deutschland, in Südamerika dürfte er aber auf mehr Widerstände stoßen. In der Atacamawüste etwa wird er für sechs Tage lang außer Wüstenspringmäusen und seinem Zelt nicht viel sehen, auch der Gegenwind könnte an den Nerven des 1,99 Meter großen und 95 Kilogramm schweren Modellathleten zehren. Braun wird sich dagegenstemmen: „Aufgeben ist keine Option“, sagt er. Nicht früher, und auch nicht heute – zumal die ARD ihn auf einigen Stationen besuchen wird. Sie will eine vierteilige TV-Dokumentation über ihn drehen in ihrer Reihe „Reisehelden“.

Sollte von seinem gesammelten Geld etwas übrigbleiben – er sucht weitere Sponsoren, die ihn auf dem Weg für die gute Sache begleiten – wird er es an die Deutsche Tumorhilfe spenden. „Ich möchte etwas zurückgeben und den Menschen helfen, die in gleicher Situation sind wie ich es war. Viele, die Ähnliches erlebt haben, sind irgendwann in Depression versunken. Ich möchte ihnen mit meiner Geschichte Mut machen“, sagt er.