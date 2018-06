Vom Joch der Lehrer befreit

Kolba hoch – Verio. Mit viele Lärm, Witz und Tanz haben Hexenliesel vom Pfannenstiel, Papierkrattler und Co. am gumpigen Dunstig die 240 Grundschüler der Weststadtschule befreit. Und freilich auch das ganze Lehrerteam. Kurz vor Mittag zogen die Narren von Tür zu Tür, um das Ende des Schuljochs zu verkünden. Zumindest mal bis Aschermittwoch.

Kein Mucken, kein Widerstand: Ohne großes Murren ließ sich Grundschulrektor Herbert Weiß von den Narren am Strick abführen. Bis dem Schulleiter wohl klar wurde, was da in seiner Schule gerade abgeht. Im Foyer bei den Schülern angekommen, windete sich der Rektor wie ein Löwe im Netz, warf sich auf den Boden und .... nahm das Ganze mit viel Humor.

So wie die Lumpenmusik Wilhelmskirch, die es sich nehmen ließ, zum fünften Mal den Grundschülern einzuheizen. Mit knapp 30 Musikern war die Lumpenkapelle angerückt, um die Kinder auf die heiße Phase der fünften Jahreszeit einzustimmen. Mehr als ein Dutzend Mal treten die Lumpenmusiker aus Wilhelmskirch bis zum Rosenmontag auf. Und weil das ständige Musizieren und Befreien von Schülern verdammt hungrig macht, gab’s zuvor für die Narren und Musiker ein zünftiges Frühstück im Lehrerzimmer. Malzeit. Oder besser: Kolba hoch – Verio. (lix)