Vom „eitlen Gockel“ zum Teamplayer

Mittlerweile scheint sich Model und Werbegesicht Johannes Haller, der aus dem oberschwäbischen Berg stammt, recht gut im Promi-Big-Brother-Container eingelebt zu haben. Wie Sat1 jeden Abend ab 22.15 Uhr zeigt, macht sich der 30-jährige gelernte Automobilkaufmann seine Tugenden zunutze – und hat im ebenfalls stets gut gelaunten DSDS-Gewinner Alphonso Williams einen Bruder im Herzen gefunden. Ein kleines Geheimnis hat der Ex-Bachelorette-Teilnehmer ganz nebenbei auch offenbart.

Johannes Haller, der am vergangenen Freitag offiziell mit acht anderen mehr oder weniger prominenten Menschen in den Baustellen-Bereich des Big-Brother-Hauses gezogen war, hat in der Zwischenzeit sogar eine Nacht in der Luxusvilla übernachten und sich gründlich satt essen und ausgiebig duschen dürfen. Und das als „Lohn“ für einen gewonnenen Wettkampf, in dem er ausgerechnet gegen den Bachelor 2018, Daniel Völz, antreten musste. Die zumindest von den Medien angeheizte kritische Stimmung zwischen den beiden schönen Männern rührt daher, dass Hallers derzeitige Freundin Yeliz Koc sich als Bachelor-Kandidaten vom Rosenkavalier rüde abserviert gefühlt hatte und ihn öffentlich mit einer Ohrfeige dafür abstrafte. Segelfan Haller jedoch hat die Nerven behalten und sich im sogenannten „Höhen-Duell“ couragiert und souverän gegen den 30-jährigen Völz durchgesetzt, als es darum ging, in neun Metern Höhe einen Wackel-Parcours zu durchlaufen.

Während seines Aufenthaltes in der Villa ließ Johannes Haller im Gespräch mit Mitbewohnerin und elffach-Mutter Silvia Wollny beiläufig fallen: „Ich und Chethrin Schulz haben mal was miteinander gehabt, im Winter“, gestand er. Das ist hoffentlich nicht neu für seine Freundin Yeliz Koc, denn die offenbarte als Gast in der beim Schwestersender sixx ausgetrahlten Late-Night-Ausgabe von Promi-Big-Brother, sie sei extrem eifersüchtig. „Ich mag es schon nicht, wenn er eine andere Frau anschaut“, verkündete die glutäugige Visagistin. Für ein weiteres, medienwirksames Geständnis sorgte in den vergangenen Tagen auch Busenwunder Sophia Vegas – ehedem Sophia Wollersheim. Sie war für die Wahl zum Höhenduell von der Produktionsfirm gesperrt worden und ließ am folgenden Tag die Katze aus dem Sack: „Ich bin schwanger. Und das weiß noch nicht einmal meine Familie“, sagte sie in die Kameras.

Spülmittel statt Massageöl

Haller, der mittlerweile wieder im kargen Baustellen-Teil des Containers wohnt, hat sich binnen weniger Tage einen respektablen Stand verschafft. Vom „eitlen Gockel“ zum angenehmen Teamplayer, wie es die Moderatoren der Sendung formulierten. Haller befürwortete die Beschaffung von Spülmittel anstelle von Massageöl und versucht stets, seinen Mitbewohnern gegenüber Nachsicht walten zu lassen. Als ihm der Umzug in den Luxus-Bereich des Containers bevorstand hätte er sogar seinen Platz an die schwangere Vegas abgetreten. Die strengen Spielregeln des Formates ließen das allerdings nicht zu.

Seine unaufgeregte Art, sein pragmatischer Look mit Holzfällerhemd und Man-Bun und sein zugewandtes Wesen scheinen auch beim Sender Anklang zu finden. „Ich bin Team Haller“, gab Sat1-Moderatorin Marlene Lufen zu und Co-Moderator Jochen Schropp kommentierte in der Livesendung am Sonntagabend, Johannes mache sich „ganz toll“. Sollte der 30-Jährige nicht auf Wunsch der Zuschauer in der zweiten Woche abgewählt werden, dann winkt ihm beim Gewinn von Promi-Big-Brother 2018 eine satte sechsstellige Gewinnsumme. Und für Publicity sorgt das umstrittene Format von Big Brother ohnehin.