Vom Barock bis ins 20. Jahrhundert: Konzert für Trompeten und Orgel am 2. November in Ravensburg

Mit einem Konzert am Samstag, 2. November, ab 17 Uhr in der Liebfrauenkirche in Ravensburg verspricht das „Trio Toccata“ dem Publikum einen besonderen Hörgenuss. Bei der musikalischen Zeitreise durch verschiedene Epochen erklingen Werke zahlreicher Komponisten, aus dem Barock von Giambattista Martini, Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach, Georg Philipp Telemann, romantische Musik von Charles-Marie Widor und Gabriel Fauré, sowie Literatur in moderner Tonsprache des eingehenden 20. Jahrhunderts.

Einer der Höhepunkte im Konzertprogramm stellt laut Vorschau die Ouvertüre zu „an Occasional Oratorio“ von Georg Friedrich Händel sowie das berühmte Finale aus der Symfonie von Charles-Marie Widor dar. Gemeinsam haben die drei Musiker, Daniel Bucher und Florian Keller (Trompeten) und Patrick Brugger (Orgel) an der Musikhochschule in Stuttgart studiert, sind als Orchestermusiker, Solisten, und Pädagogen tätig und spielen seit Jahren im In- und Ausland in dieser Besetzung. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.