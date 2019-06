Ein 25-jähriges Jubiläum ist für die Verantwortlichen des Ravensburger Golfclubs und seine Mitglieder ein besonderes Ereignis: „Es wird einem erst bewusst, was in 25 Jahren alles geschehen ist, wenn man an dem Abend Revue passieren lässt, was alles er- und geschaffen wurde“, sagte ein Mitglied der ersten Stunde. Und es sei sehr viel geschaffen worden – vom Acker und Weideland zum Golfpark.

Präsident Hugo Adler erinnerte laut Pressemnitteilung in seiner Anspache an die Anfänge und betonte dabei, dass er immer den uneingeschränkten Rückhalt seiner beiden Mitgesellschafter Heinz Walser und Dieter Zeifang hatte. Hugo Adler habe sich stolz und dankbar gezeigt, dass trotz mancher Steine, die im Weg lagen, das Projekt realisiert wurde und heute, 25 Jahre später, alles auf einem guten soliden Fundament stehe. Auch der langjährige Präsident und heutige Ehrenpräsident, Hans Christian Krummder, habe einen großen Anteil an dieser positiven Entwicklung.

Der Präsident des baden-württembergischen Golfverbands, Otto Leibfritz, lobte nach Angaben des Golfclubs die Nachhaltigkeit, mit der in Ravensburg der Platz gepflegt und somit ein wichtiger Beitrag für den Schutz der Natur geleistet werde. Anschließend verlieh er Hugo Adler die Ehrennadel in Gold des baden-württembergischen Golfverbands für besondere Verdienste um die Förderung des Golfsports.

Manuela Hugger, Ortsvorsteherin von Schmalegg, würdigte die Entwicklung des Golfclubs. Die Golfanlage sei ein wichtiges Aushängeschild für Ravensburg und insbesondere für Schmalegg. Der Beirat des Golfclubs Ravensburg, Klaus Wolber, leistete einen humorvollen Beitrag zum Jubiläum unter dem Titel „Der Golfclub mit Herz – Eine Herzdiagnose“, bevor er mit dem Präsidenten Hugo Adler die Siegerehrung vornahm.