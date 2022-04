Vollsperrung im Bereich Hindenburgstraße und Seestraße

Von Montag, 11. April, bis Freitag, 22. April, kommt es in der Hindenburgstraße und in der Seestraße teilweise zu Vollsperrungen. Grund hierfür sind aufwändige Schacht- und Tiefbauarbeiten im Straßenbereich. Das teilte die Stadt mit. In der Hindenburgstraße befindet sich das Baufeld zwischen dem Kreisverkehr mit der Weißenauer Straße und Goetheplatz, in der Seestraße hängt die Sperrung mit der Großbaustelle südlich der Rudolfstraße zusammen.

Der Verkehr aus Richtung Weißenau kommend muss wegen der Baumaßnahmen über die Jahnstraße – Goethestraße – Ziegelstraße – Rudolfstraße – Seestraße umgeleitet werden. Die Umleitung für den Verkehr aus der Innenstadt erfolgt über die Seestraße – Rudolfstraße – Ziegelstraße - Friedrich-Schiller-Straße – Jahnstraße. Für Anlieger ist die Zufahrt aus der jeweiligen Richtung bis zu den Grundstücken gewährleistet.

Die Sperrung trifft auch den Busverkehr auf der Hindenburgstraße. Hier wird im Zeitraum vom 11. bis 17. April über die Jahnstraße – Goethestraße – Ziegelstraße – Rudolfstraße und umgekehrt umgeleitet.