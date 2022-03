Volleyballerinnen des TSB Ravensburg gewinnen erstmals mit 3:0

Für den letzten Heimspieltag der Saison haben die Volleyballerinnen des TSB Ravensburg am vergangenen Samstag ein klares Ziel gehabt: Sie wollten ihrem Konto sechs Punkte gutschreiben. Dass dieser Plan nicht funktionieren würde, stand aber schon vor Spielbeginn fest, denn der VfB Friedrichshafen musste wegen zu weniger Spielerinnen absagen. Diese Partie wird laut TSB wohl unter der Woche nachgeholt. So gab es für Ravensburg nur ein Spiel – das wurde aber klar gewonnen.

Bezirksliga: TSB Ravensburg – SV Eglofs 3:0 (25:23, 25:21, 25:16). – Der TSB ging laut Mitteilung motiviert in das Spiel gegen den SV Eglofs, gegen den Ravensburg in der Hinrunde noch klar verloren hatte. Gestärkt durch die Erfolge der vergangenen Wochen waren die Erwartungen des TSB groß. Ravensburgs Volleyballerinnen lagen durch konsequente Blockarbeit und gezielte Angriffe des SVE allerdings stets einige Punkte zurück. Gegen Ende des ersten Durchgangs erhöhte der TSB den Druck, zwang die Gäste zu Fehlern und gewann den Satz mit 25:23.

Im zweiten Satz übernahmen die Ravensburgerinnen nach ausgeglichenem Beginn zunehmend die Kontrolle. Sie setzten sich durch eine Aufschlagserie und starke Angriffe auf sieben Punkte ab. Trotz einiger unkonzentrierter Aktionen hielt der TSB diesen Vorsprung und holte sich den zweiten Satz mit 25:21.

Nun schienen die Gäste aus dem Allgäu geknackt zu sein, sodass die Gastgeberinnen das Spiel lenken und gestalten konnten. Präzise Annahmen ermöglichten ein variables Zuspiel und platzierte Angriffe. So ließ Ravensburg den SV Eglofs nicht mehr ins Spiel finden. Mit 25:16 ging auch der dritte Satz und somit das Spiel an den TSB. Der erste 3:0-Sieg der Saison wurde mit den Fans bejubelt. Mit zwölf Punkten hat Ravensburg nun direkten Anschluss an die Ränge vier und fünf.