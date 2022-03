Volleyballerinnen des TSB Ravensburg feiern klaren Sieg

Nach der Spielabsage in der Vorwoche wegen mehrerer Verletzungen und Corona-Fälle kehrten die Volleyballerinnen des TSB Ravensburg am Sonntag ins Spielgeschehen der Bezirksliga Süd zurück. Das Nachholspiel beim VC Baustetten II gewannen die Ravensburgerinnen klar mit 3:0 (25:21, 26:24, 25:22) und behaupteten so den vierten Tabellenplatz.

Beide Mannschaften konnten nur auf eine geringe Anzahl an Spielerinnen zurückgreifen, weshalb der Spielausgang ungewiss schien. Im ersten Satz war zunächst ein gegenseitiges Abtasten beider Mannschaften zu sehen. Nach und nach fanden die Ravensburgerinnen zu stärkeren Angriffen und platzierten die Bälle besser, womit Baustetten laut Mitteilung Schwierigkeiten hatte. Die Abwehr des TSB war aber ein bisschen zu statisch, wodurch der Satz lange ausgeglichen war. Letztlich gewann Ravensburg den Durchgang mit 25:21.

In den zweiten Satz startete der TSB mit einer Aufschlagserie und setzte sich auf acht Punkte ab. Nachdem sich eine Spielerin bei einer Rettungsaktion verletzte, kamen die Ravensburgerinnen allerdings aus der Spur. Baustetten kämpfte sich zurück, doch die Ravensburgerinnen bewiesen Kampfgeist und hatten auch das nötige Glück auf ihrer Seite. Mit 26:24 gewann der TSB den zweiten Satz.

Der dritte Satz war geprägt von vielen Führungswechseln. Den entscheidenden Vorteil brachte den Ravensburgerinnen am Ende ihre Konstanz: Sie machten weniger Fehler beim Aufschlag, waren im Zuspiel stabiler und nahmen besser an. So hielt der TSB stets einen kleinen Vorsprung von ein bis zwei Punkten und holte sich schließlich den dritten Durchgang mit 25:21. Platz vier ist Ravensburg am letzten Spieltag nicht mehr zu nehmen.