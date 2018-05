Volleyball-Abteilung lädt zum Turnier

Die Abteilung Volleyball des TSB Ravensburg ist in diesem Jahr Gastgeber des Städtepartnerschaftsturniers, das laut Pressemitteilung seit mehr als 20 Jahren an wechselnden Orten stattfindet. Am Wochenende, 10. bis 13. Mai, treffen die Teams aus Ravensburg in der Kuppelnauhalle auf gemischte Mannschaften aus unseren Partnerstädten Coswig, Montélimar und Dvur Kralové nad Labem (tschechische Partnerstadt von Coswig). Die Spielzeiten sind am Freitag von zirka 15 bis 18 Uhr und am Samstag von 13 bis 18 Uhr. Der TSB Ravensburg und die internationalen Gäste freuen sich nach eigenen Angaben über zahlreiche Zuschauer und lautstarke Unterstützung. Für Essen und Getränke werde gesorgt sein. Neben dem sportlichen Aspekt stehe die gemeinsame Erkundung der Region sowie die Pflege langjähriger Freundschaften auf dem Programm.