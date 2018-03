Volles Programm um Ostern

Die Tage von Gründonnerstag bis Ostermontag sind hohe Gedenk- und Festtage in den Kirchengemeinden. In den katholischen Ravensburger Innenstadtgemeinden heißt es dieses Mal zusammenrücken, teilen die katholischen Seelsorgeeinheiten Ravensburg mit. Denn aufgrund des Brandes in der Jodoks-Kirche wurden die Gottesdienste in andere Kirchen verlegt.

Ein Novum ist laut Ankündigung eine stille Prozession von der Jodoks- zur Liebfrauenkirche am Abend des Karsamstags. Fest etabliert sind zudem zahlreiche Angebote, die speziell auf Kinder und ihre Familien sowie Jugendliche ausgerichtet sind.

Die Jodoks-Gemeinde ist am Gründonnerstag zur Mitfeier um 18 Uhr nach Christkönig eingeladen. Am Karfreitag feiert die Jugendkirche Joel um 17 Uhr in Liebfrauen. Jodoks- und Liebfrauen-Gemeinde treffen sich am Samstag zur Feier der Osternacht um 21 Uhr zunächst vor der Jodoks-Kirche. Nach den ersten biblischen Textlesungen ziehen die Christen in Stille zum Osterfeuer vor der Liebfrauenkirche. Am Sonntag wird früh um 7.30 Uhr ein ökumenischer Ostergottesdienst in der Aussegnungshalle auf dem Hauptfriedhof gefeiert.

Osternacht für Familien

Die katholischen Kirchengemeinden in Ravensburg Mitte und West bieten laut Pressemitteilung neben den traditionellen, liturgisch geprägten Gottesdiensten auch andere Formen, um Kindern und Familien das biblische Geschehen rund um Ostern nahezubringen. Am Karfreitag startet jeweils um 11 Uhr ein Kinderkreuzweg vor der Liebfrauenkirche sowie bei der Christkönigskirche.

Am Samstag findet in der Heilig Kreuz-Kirche um 19 Uhr eine spezielle Feier der Osternacht für Familien statt. Es ist laut Kirchengemeinde eine Möglichkeit, „das Geheimnis der Osternachtliturgie in kürzerer, einfacher und erklärter Form kennenzulernen“. In Christkönig wird am Ostersonntag um 5 Uhr morgens ein Familiengottesdienst gefeiert.

In der Weststadtgemeinde Dreifaltigkeit findet am Gründonnerstag um 17 Uhr ein Kindergottesdienst im Kindergarten Dreifaltigkeit statt. Am Karfreitag sind die Kinder um 10 Uhr zu einem Kreuzweg mit Startpunkt an der Kirche eingeladen. Auch die Feier der Osternacht um 19 Uhr in Schmalegg wird besonders für Familien mit Kindern gestaltet.

Um was es bei Ostern eigentlich geht, darüber informiert die Initiative „Kirche in der Stadt“ gemeinsam mit der evangelischen Kirchengemeinde am Karsamstag von 9.30 bis 12 Uhr vor dem Seelhaus. An die Passanten werden kleine Kerzen als Osterlicht verteilt. Von 10 bis 14 Uhr können Kinder und Erwachsene zudem im Gemeindehaus St. Jodok (Untere Breite Straße) Osterkerzen verzieren.