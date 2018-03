Volles Osterprogramm in der Fußball-Bezirksliga

Ein volles Programm muss die Fußball-Bezirksliga über Ostern absolvieren. Los ging es bereits am Donnerstagabend mit drei Nachholspielen. Bevor der TSV Ratzenried in den Ligaalltag einsteigt, kommt am Samstag (15 Uhr) der TSV Meckenbeuren zum Nachholspiel. Am Ostermontag steht um 15 Uhr der 20. Spieltag auf dem Programm.

Die drei Bezirksligisten SV Haisterkirch, SV Kressbronn und FC Isny wollen im Viertelfinale des Bezirkspokals am Samstag – alle drei bei unterklassigen Gegner – das Halbfinale erreichen. Dort steht der SV Baindt bereits, der am Donnerstag bei der FG 2010 WRZ dank eines späten Treffers (90.+2) von Tobias Broszeit mit 2:1 gewann. Baindt hat sich damit Selbstvertrauen für die Partie beim FC Isny geholt, der zuletzt nicht glänzen konnte. „Den zwei Punkten in Aulendorf traure ich schon nach“, sagt Trainer Uwe Hansen. Am Samstag muss Isny erst noch im Bezirkspokal beim A-Ligisten FC Wangen II antreten. „Da haben wir im Vorbereitungsspiel verloren“, bemerkt Hansen.

Die SG Argental muss nur ein Spiel an diesem Osterwochenende austragen – beim SV Kressbronn. „Wir können mit breiter Brust auflaufen“, sagt SG-Trainer Philipp Meißner. „Wir haben ein gutes Polster auf die Abstiegsränge.“ Kressbronn will zunächst am Samstag den B-Ligisten TSV Bodnegg aus dem Pokal werfen. „Ich empfinde das als eine machbare Aufgabe“, meint Trainer Klaus Gimple. „Danach wollen wir gegen Argental nachlegen.“

Wer beim SV Beuren Nachfolger von Trainer Marco Mayer wird, ist noch ein Geheimnis, Vorstand Remig Albrecht verspricht „eine Verpflichtung, die für Schlagzeilen sorgen wird“. Das Nachholspiel gegen den SV Seibranz endete 0:0, am Montag muss Beuren beim SV Mochenwangen antreten, Seibranz bei Spitzenreiter FC Leutkirch. FC-Trainer Patrick Straub hofft, dass wenigstens zwei der vier verletzten Stammspieler zurückkommen.

„Vier Punkte aus den zwei Spielen am Wochenende gegen die unmittelbare Konkurrenz sollten es schon sein“, sagte Dieter Koch vom TSV Tettnang vor dem Nachholspiel am Donnerstag bei der SG Aulendorf, das mit 1:4 verloren ging. Die SG sendete damit erneut ein Lebenszeichen im Kampf um den Klassenerhalt. Daniel Thomas bescherte der SG eine 2:0-Halbzeitführung, das desolate Abwehrverhalten des TSV half kräftig mit. Das 1:2 durch Nils Maurer war für Tettnang ein Hoffnungsschimmer, Ramazan Ugur und Marcel Teißler sorgten aber für den Sieg der SGA. Am Montag spielt Tettnang beim SV Maierhöfen-Grünenbach, der am Donnerstag den SC Unterzeil-Reichenhofen mit 4:0 nach Hause schickte. Aulendorf muss zum Tabellenzweiten SG Kißlegg.

Zwei Heimspiele hat der Vorletzte TSV Ratzenried, der am Samstag den TSV Meckenbeuren (15 Uhr) zum Nachholspiel und am Montag den SC Unterzeil-Reichenhofen empfängt. „Es ist wichtig, diesen Teams wieder etwas auf den Leib zu rücken“, sagt Ratzenrieds Trainer Markus Steidle. Meckenbeurens Trainer Daniel Schmid stellt klar: „In Ratzenried muss ein Sieg her.“ Dann will der TSV am Montag gegen den SV Haisterkirch nachlegen. „Wir haben dreimal super gespielt“, sagt Haisterkirchs Spielertrainer Daniel Allgäuer nach dem zuletzt harten Programm. „Aber wir haben leider keine Punkte geholt.“

SG Aulendorf – TSV Tettnang 4:1(2:0) – Tore: 1:0, 2:0 Thomas (17., 30.), 1:2 Maurer (67.), 3:1 Ugur (90.+2), 4:1 Teißler (90.+4) – SR: Oppold

SV Maierhöfen-Grünenbach – SC Unterzeil-Reichenhofen 4:0 (3:0) – Tore: 1:0 Kathan (6., Eigentor), 2:0 Wegmann (27.), 3:0 Merz (45.), 4:0 Zähringer (84.) – SR: Schick

SV Beuren – SV Seibranz 0:0 – SR: Kohn

Bezirkspokal-Viertelfinale: FG 2010 WRZ – SV Baindt 1:2 (0:0) – Tore: 1:0 Pfefferkorn (56.), 1:1 Spohn (68.), 1:2 Broszeit (90.+2) – SR: Fimpel