Volles Osterprogramm für den SV Oberzell

Statt ruhigen Osterfeiertagen hat der SV Oberzell in der Fußball-Landesliga ein straffes Programm vor sich. Die Mannschaft von Achim Pfuderer absolviert in drei Tagen zwei Spiele. Bevor es am Montag zum Nachholspiel nach Straßberg geht, erwartet der SVO am Samstag (15.30 Uhr) den FV Ravensburg II. Der möchte Wiedergutmachung für die überraschende 1:2-Niederlage in Dotternhausen.

„Wir freuen uns drauf. Jedes Spiel ist eine Chance zu punkten“, sagt Pfuderer. Die Doppelbelastung gilt für den Trainer dabei nicht als Ausrede für schwache Leistungen: „Zwei Spiele in drei Tagen müssen mal drin sein, das ist ja kein Dauerzustand.“ Der SVO hat sich in den vergangenen Wochen klar stabilisiert. In den jüngsten drei Partien kassierte Oberzell nur einen Treffer, blieb ungeschlagen und holte sieben Punkte. Allerdings: Die offensive Ausbeute mit drei Toren in drei Spielen ist ausbaufähig. Das weiß auch der Trainer: „Wir haben auf jeden Fall Fortschritte gemacht, gerade die Defensivleistung macht mit. Aber wir müssen natürlich verstärkt Akzente nach vorne setzen.“ Nicht nur die Leistung, auch die Mentalität stimmten laut Pfuderer zuletzt: „Der Wille ist da, die Mannschaft zieht an einem Strang.“

Wenn es eine Sache gibt, die dem Gegner, dem FV Ravensburg II, in jüngster Zeit fehlt, dann ist es genau die Stabilität, die Oberzell stark macht. Starken Leistungen wie beim 2:2 gegen den VfB Friedrichshafen oder beim 3:2 gegen den SV Kehlen stehen einige schwache Auftritte gegenüber. In Straßberg verlor der FV 0:3, beim Tabellenvorletzten Dotternhausen 1:2. „Sie sind schwer einzuschätzen, sind eine Wundertüte“, meint auch Pfuderer. „Aber wir können es selbst beeinflussen. Wir richten den Fokus auf uns.“ Die Ravensburger sind sich dieses Problems durchaus bewusst. Trainer Gerhard Grünhagel hat sogar eine Erklärung für die schwankenden Leistungen parat. „Die Unerfahrenheit. Die Jungs sind sehr jung, mental noch nicht so gefestigt. Viele sind sich ihrer eigenen Stärke nicht bewusst.“

Omar Jatta fehlt gesperrt

Dort sieht der U23-Trainer auch seine primäre Aufgabe: „Ich muss die Jungs starkreden, ihnen den Glauben an sich geben. Fußballerisch sind sie brutal gut und wir haben schon genug gute Spiele abgeliefert.“ Gegen Ochsenhausen (2:1), Friedrichshafen und Kehlen kam die U23 nach Rückständen zurück in die Partie. Eine empfindliche Schwächung muss der FV II allerdings wegstecken: Omar Jatta kassierte in Dotternhausen die Gelb-Rote Karte und ist gesperrt. „Dadurch müssen wir im Zentrum anders spielen“, ist sich Grünhagel bewusst. „Aber wir haben genug Spieler, die die Lücke ausfüllen können. Christian Barth ist etwa hoffentlich wieder eine Option.“

Klar ist für Grünhagel: „Oberzell ist ein ganz dickes Eisen. Beide Mannschaften müssen gewinnen.“ Während die Ravensburger nach der Oberzell-Partie Osterurlaub bekommen, geht es für die Gastgeber bereits am Montag um 15 Uhr in Straßberg weiter. Den SVO plagen einige Verletzungssorgen. Nach dem Saisonaus von Nicolas Fink und Daniel Wellhäuser sind auch die Einsätze von Pascal Weiß und Semih Deniz fraglich. Dennoch stellt Pfuderer klar: „Ich bin kein großer Freund von Rotation. Wechsel sind zwischen den Spielen punktuell möglich, aber wir werden sicher nicht die halbe Mannschaft austauschen.“ Der Trainer geht mit einer realistischen Erwartungshaltung in die beiden Spiele über Ostern. „Vier Punkte sind eine gute Ausbeute. Wir müssen da auch die Kirche im Dorf lassen, es steht immer ein guter Gegner auf dem Platz.“