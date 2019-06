Voller Liebe, nahbar und echt: Lena begeistert ihre Fans in Ravensburg

Lena Meyer-Landrut hat auf ihrer „Only-Love“-Tour Halt in Ravensburg gemacht. Endlich, muss man sagen. Haben doch etliche ihrer Fans die Tickets längst wieder zurück gegeben, nachdem das Konzert im vergangenen Jahr zweimal verschoben worden war. Nun aber hat die 28-jährige Sängerin im Oberschwabenklub mit einer satten, schnellen Show ihre Anhänger glücklich gemacht. Und unter den etwa 1000 Besuchern waren längst nicht nur Teenies.

Nach sportlichen 90 Minuten ist der Auftritt der ehemaligen Gewinnerin des Eurovision Song Contests von 2010 in Ravensburg Geschichte. Die vorwiegend jungen Fans johlen, klatschen und suchen mit verzückten Gesichtern nach ihren Eltern. Einer der sogenannten „Boyfriends of Instagram“ muss vor der Halle noch seine Freundin vor dem übermannshohen Plakat mit Lenas Konterfei fotografieren. Der Rückzug der Lena-Fans gestaltet sich geordnet. Ebenso wie deren Anreise am Nachmittag: nirgendwo Müllberge, auch kein Flaschen-Chaos wie beispielsweise beim Bonez-Konzert. Im Mülleimer liegen höchstens ein paar Papiertüten vom Schnellimbiss. Und im Foyer hat sich neben dem obligatorischen Fanartikel-Stand eine Umweltorganisation für sauberes Trinkwasser positioniert.

„Team L“ oder „Lenis Ultras“: Fans wie Theresa aus Ulm oder Zoe aus München haben für Lena eine weite Anfreise in Kauf genommen. (Foto: Barbara Sohler)

Unaufgeregt und lässig, hübsch und professionell, so erscheint Lena, die sich ihres Doppelnamens als Künstlerin künftig entledigen will. Mit selbst geschriebenen Songs wie „Skinny Bitch“ rechnet die 28-Jährige mit der Klatschpresse ab, die ihr einmal vorwirft, zu dünn zu sein. Dann wieder wird ihr der Ruf zuteil, sie sei eine divenhafte Zicke. Das zumindest wollen die Ravensburger Fans nicht unterschreiben, zeigt sie sich hier doch markant – nicht nur mit austrainiertem Sixpack – und nahbar und echt.

„Bleibt wie ihr seid und hört auf euer Bauchgefühl“, ermutigt die Sängerin ihre Fans. Freimütig gesteht sie, auch manchmal Angst zu haben oder sich wie ein Blatt im Wind zu fühlen. Das gefällt den Fans. Und selbstverständlich auch deren Eltern. „Ein nettes, authentisches Mädel“, urteilt Petra Reiner, die nach eigenem Bekunden um ihrer beider Teenager-Töchter willen zum Konzert mitgekommen ist und sich überhaupt nichts von diesem Lena-Abend erwartet hat.

Dass sich die 2,9 Millionen Lena-Follower auf Instagram nicht ausschließlich aus jungen Mädchen generieren können, das beweisen auch die Konzertbesucher in Ravensburg. Damen mittleren Alters haben sich seitlich der Bühne positioniert und gestehen, ohne Kinder da zu sein. Vier gestandene Fußballer haben eine dreistündige Anfahrt in Kauf genommen. „Weil sie so heiß ist“, krächzt einer der Mittzwanziger. Und als Lena sich irgendwann den Weg in die Fan-Masse bahnt, da schreit nicht nur er: „Lena, ich liebe dich!“

Falls es Lenas schönem, intimem und zugewandtem Auftritt noch etwas hinzuzufügen gibt, dann das: Die umsichtigen Sicherheitsleute, baumstarke Männer, haben die ersten Reihen im Blick und auch, dass die jungen Fans trotz der schwül-warmen Luft ihre Logen-Stehplätze nicht aufgeben wollen. Also füllen sie den Mädchen und Jungs aus dem Fotografen-Graben heraus Wasser nach. Kompliment für ein rundum gelungenes Konzert voller Liebe.